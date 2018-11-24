Американского миссионера убили жители "последнего оплота Сатаны"

Жители отдаленного острова в Бенгальском заливе убили американского миссионера Джона Чау.
Об этом пишет американское издание The New York Times.
Молодой христианин из Соединенных Штатов Америки Джон Чау решил обратить жителей дикого острова в Бенгальском заливе в христианскую веру. Гражданин США обратился за помощью к местным рыбакам. Те, пишут авторы материала в американском издании, без лишних вопросов отвезли его на остров. При этом, что любопытно, и сам Джон Чау, и рыбаки, что решились отвезти его, знали о негостеприимности местных жителей — ранее дикари уже неоднократно убивали прибывших на их остров чужаков.
На острове Джона Чау встретили агрессивно. В американского миссионера местные жители выпустили несколько стрел. Ему пришлось сесть в байдарку и спешно покинуть остров. Но Джон Чау не отказался от своей идеи обратить дикарей в христианскую веру. Он неоднократно возвращался и вновь пытался вступить в диалог с местными жителями. 16 ноября рыбаки обнаружили на побережье его бездыханное тело.
Джон Чау, отмечает The New York Times, вел дневник. В своих записях он размышлял о том, действительно ли остров можно называть "последним оплотом Сатаны". Также, оказавшись один на один с личным дневником, Джон Чау признавался, что боится местных жителей.
Интересно, что подумал бы миссионер из США, оказавшись в селе Большая Коча Пермского края. Ранее "Правда.Ру" писала о том, что там до сих пор в почете самые настоящие жертвоприношения. Людей там, конечно, не трогают, но телят режут частенько.
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