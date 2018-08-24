В Вологодской области из-за неурожая ягод голодные медведи стали опасны для людей

Из-за неурожая ягод медведи могут подходить близко к человеческому жилью. Об этом предупредили специалисты любителей "тихой охоты" и деревенских жителей Вологодской области.
Председатель областного общества охотников Владимир Каплин напомнил, что с начала августа открыт сезон охоты на медведя. Эксперт подчеркнул, что это лето оказалось для них суровым. Ягод уродилось мало, животные уже начали есть неспелый овес.
Там, где развито сельское хозяйство, медведи могут найти себе пищу быстрее. В иных же районах, а это большая часть Вологодской области, у зверей такой шанс отсутствует. По этой причине нельзя исключать, что животное придет к человеку в сад, дабы полакомиться, например, яблоками.
Кроме того, Каплин отметил, 25 июля открылся сезон, когда разрешена охота на болотную птицу с собаками. В следующем месяце дозволено добывать лося на реву, а с 1 октября — остальные виды охоты на сохатого.
Председатель регионального общества охотников пояснил, в нынешнем году много водоплавающей и боровой птицы. В прошлом у тетеревов погибло много птенцов. Понадобится до 3 лет, чтобы восстановить популяцию.
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