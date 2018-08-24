29-летняя британка приняла свои четвертые роды за колики

Британка Сара Бейли узнала, что ждет четвертого ребенка лишь во время его появления на свет. Сначала они приняла схватки за проблемы с желудком, отмечает Daily Mail.
Женщина рассказала, ее организм не дал ней ни одной подсказки о том, что скоро она вновь станет мамой. Первой поняла, что происходит на самом деле бабушка новорожденной. Она помогла девочке прийти в этот мир и позвонила врачам.
Они приехали быстро и помогли младенцу, вскоре после рождения она перестала дышать. Маму и малышку, ее назвали Дезайрой, на несколько дней забрали в больницу. Там врачи объяснили женщине, что беременность не давала о себе знать до самого последнего момента из-за нетипичного расположения плаценты перед маткой.
Сара Бейли больше всего сожалеет, что не знала о малышке так долго. Она позволяла себе вино, которое бы исключила, понимая, внутри нее растет человек. Женщина отметила, старшие дети с радостью приняли Дезайру.
Источник фото: ruconnect.co.uk
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