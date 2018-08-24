На детской площадке в Самаре нашли памятник криминальному авторитету

Уроженка Самары опубликовала в своем аккаунте в Twitter пост, в котором с возмущением рассказала о памятнике, установленном прямо посередине детской площадки.

Все бы ничего — памятник и памятник, просто установлен в неудачном месте. Но не все так просто. Самарка утверждает, что памятник установлен в честь местного криминального авторитета, почившего больше двадцати лет назад. Звали его Беркут, и, оказывается, он не просто умер — Беркута еще и убили.

Молодая мать задается вопросом — кого-нибудь еще задевает такое соседство? Но, что удивительно, похоже, чуть ли не ее одну. Далеко не все пользователи в комментариях под постом самарки разделили ее точку зрения — многие заявили, что кто-то же когда-то ставил здесь песочницы и качели, вот им и надо было думать об этом.

На пост самарки в Twitter отреагировал местный кандидат в депутаты Госдумы от Самары Александр Хинштейн. По его словам, это недопустимо. Самарчанин обещал приехать туда, удостовериться в правоте женщины и лично демонтировать злосчастный памятник.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в сибирском городе Омске было принято решение обнести местную детскую площадку высоким забором с колючей проволокой. По словам омичей, если бы его не возвели, качели не простояли бы и ночи.

Фото: twitter.com/etg_63

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