На детской площадке в Самаре нашли памятник криминальному авторитету

Уроженка Самары опубликовала в своем аккаунте в Twitter пост, в котором с возмущением рассказала о памятнике, установленном прямо посередине детской площадки.
Все бы ничего — памятник и памятник, просто установлен в неудачном месте. Но не все так просто. Самарка утверждает, что памятник установлен в честь местного криминального авторитета, почившего больше двадцати лет назад. Звали его Беркут, и, оказывается, он не просто умер — Беркута еще и убили.
Молодая мать задается вопросом — кого-нибудь еще задевает такое соседство? Но, что удивительно, похоже, чуть ли не ее одну. Далеко не все пользователи в комментариях под постом самарки разделили ее точку зрения — многие заявили, что кто-то же когда-то ставил здесь песочницы и качели, вот им и надо было думать об этом.
На пост самарки в Twitter отреагировал местный кандидат в депутаты Госдумы от Самары Александр Хинштейн. По его словам, это недопустимо. Самарчанин обещал приехать туда, удостовериться в правоте женщины и лично демонтировать злосчастный памятник.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в сибирском городе Омске было принято решение обнести местную детскую площадку высоким забором с колючей проволокой. По словам омичей, если бы его не возвели, качели не простояли бы и ночи.
Фото: twitter.com/etg_63
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