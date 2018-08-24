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Источник Правда.Ру

Директор СВР рассказал о срыве 5000-летнего юбилея российского города

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Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин поведал весьма любопытную историю.

Директор СВР рассказал о срыве празднования 5000-летнего юбилея российского города. 391173.jpeg

По его словам, несколько лет назад, когда он еще трудился на посту руководителя администрации президента, власти одного из российских городов просили издать один нормативный акт по поводу якобы пятитысячилетнего юбилея их города. Нарышкин рассказывает, как сильно был поражен наглости провинциальных депутатов. По его словам, нормативный акт бы пошел вразрез с отечественной историей. Нарышкин заявил, что в споре том встал на сторону историков.

В итоге, отмечает Сергей Нарышкин, когда отмечали следующий День города, цифры была вполне разумные.

Отметим, что отсчет истории российской государственности принято считать с IX века. Именно тогда на княжение в Новгород был призван Рюрик.

Напомним, что Нарышкин руководил администрацией президента Российской Федерации в период с 2008 по 2011 года, а до этого с 2004 года занимал пост вице-премьера.

Ранее "Правда.Ру" писала о другом забавном инциденте, связанном с празднованием Дня города в российской провинции. Так, в сибирском городе Омске в этот знаменательный день на главной улице города установили гильотину. Власти города за такой поступок организаторов фестиваля пожурили, а вот омичи остались довольны: среди них оказалось много желающих сфотографироваться с петлей на шее.

Фото: Fotodom. ru/Fotoimedia EO

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