Американец решил выйти замуж за коробки из-под мусора

Уроженец Соединенных Штатов Америки Майкл Шнайдер обручился со своим партнером, сделанным из пустых коробок.

Художник прославился в интернете еще полгода назад, когда выложил в свой аккаунт в Instagram фотографию со своим картонным бойфрендом. Майкл Шнайдер назвал своего избранника Францем. Под снимком художник из США написал, что у него нет настоящего парня, поэтому ему пришлось сделать того из пустых коробок из-под вина.

С тех пор Майкл Шнайдер регулярно выкладывал фотографии с Францем. Счастливая парочка вместе готовила макароны, ходила в кино, каталась по округе на велосипедах, а также ходили даже в тренажерный зал. Несколько раз Шнайдер жаловался, что его молчаливый партнер заглядывается на других людей и даже пытается читать личную переписку художника в социальных сетях.

Недавно Шнайдер заявил, что они с Францем, пожалуй, готовы к свадьбе. Громкого празднества не будет, но пара приглашает всех желающих. Шнайдер отметил, что мать, скорее всего, свыкнется с его выбором, а вот отец явно будет против. Также художник из США заявил, что на свадьбе будет собирать пожертвования в фонд Американского союза защиты гражданских свобод.

Пользователи Instagram отнеслись по-разному к чудачествам Майкла Шнайдера. Одни находят это забавным, другие — нет, третьи заявляют, что он безумен, а четвертые говорят о том, что художник просто одинок и ему не хватает человеческого внимания. Шнайдер же невозмутимо заявляет о том, что все комментаторы по-своему правы.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что подданный Соединенного Королевства, возвращаясь со свадьбы друга, оказался единственным пассажиром самолета.

Фото: @blcksmth

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