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Сенсация: обнаружены чудовищные памятники праотцов цивилизации майя

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В археологическом парке Такалик-Абах на юго-западе Гватемалы были обнаружены два резных памятника олмеков и колонна, которым почти 2500 лет, пишет www. telesurtv.net.

Сенсация: обнаружены чудовищные памятники праотцов цивилизации майя. 389990.jpeg
Фото: кадр из видео teleSUR/ ms-MH

"Эта находка подтверждает идею археологов о том, что в этой местности случился переход между двумя периодами", — пояснил министр культуры Хосе Луис Чиа. Такалик-Абах был первоначально населен ольмеками (1500 г. до н. э. до 100 г. н. э.) и затем майянами в середине Предклассического периода (800-300 гг. до н. э.). Олмеки исчезли, и майя продолжали развивать свою культуру, особенно в северной Гватемале, южной Мексике, Сальвадоре, Гондурасе и Белизе. Она процветала в эпоху Классического периода (250-900 гг. н. э.).

Чиа рассказал журналистам, что находки — это два резных каменных памятника и колонна. Они относятся к Предклассическому периоду (800-350 до н. э.) эпохи ольмеков. Первый памятник по форме напоминает голову ольмека, она символизирует силу и авторитет, ее назвали "Дед". Вторая часть "изящно" вырезана, содержит эмблему ритуала, колонна весит около 5 тонн, а вместе композиция называется "Спуск деда".Министр культуры добавил, что найденные фрагменты были частью других объектов, которые не сохранились.

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Темы находка археология древний памятник
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