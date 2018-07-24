Амазонка: обнаружен 50-лений мужчина неизвестного науке племени

Агентство по защите коренных народов Бразилии опубликовало кадры, на которых запечатлен человек, проживший один в лесу Амазонки (штат Рондония) в течение минимум 22 лет, сообщает Gizmodo.
Этот 50-летний человек считается последним оставшимся в живых из племени. Его сородичей, группу из шести человек, убили фермеры в 1995 году.
Считается, что мужчина, запечатленный на кадрах, никогда не разговаривал ни с кем за пределами племени, название и язык которых неизвестны. Государственное агентство Funai (Fundação Nacional do Índio) контролирует мужчину с 1996 года. Однако с ним не контактируют. Недавно агентство показало кадры, снятые еще в 2011 году.
Альтаир Альгайер, региональный координатор Funai, который был в команде, сделавшей запись, рассказал The Guardian: "Мужчина здоров, охотится, поддерживает плантации папайи, кукурузы".Запретительный приказ защищает площадь для человека, равную примерно 14 квадратным милям, сообщает BBC. Но для того, чтобы приказ продолжал действовать, Funai должен доказывать, что мужчина жив. Об этом BBC сказала Фиона Уотсон, главный исследователь Survival International, группы защиты прав племен. "Существует также политическая мотивация для выпуска видео, — сказала она. — Бюджет Funai урезан. В стране ущемляют права коренных народов".
Территория человека окружена участками без леса и фермами, хозяева последних стремятся захватить землю. Альгайер пояснил Sydney Morning Herald, что команда Funai не решалась выпустить кадры, поскольку у нее не было согласия мужчины. Но группа в конечном счете решила, что видео поможет защитить его, а также землю.
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