Эрмитажный кот признан лучшим оракулом ЧМ-2018

Самым лучшим спортивным оракулом признан кот Ахилл, что живет в Эрмитаже (Санкт-Петербург), за ним в рейтинге следует медведь по имени Яков Потапыч (Москва). Такой список опубликовало исследовательское агентство "ТурСтат".
Кот не ошибся, пророчествуя победы россиянам, а также иранской сборной над марокканской и бразильской над командой Коста-Рики. А вот медведь не справился с задачей, определяя итог матча меж Аргентиной и Исландией.
Завершает тройку — тапир Клеопатра, она обитает в зоопарке Нижнего Новгорода. На счету животного также один "промах" — он зря обнадежил болельщиков сборной Аргентины перед игрой с хорватской сборной.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, как происходит процесс предсказания у Ахилла: перед ним ставят две миски с кормом, каждая обозначена флагом сборной. "Звание" оракула кот носит уже второй год, со времени Кубка конфедераций. Тогда его избрали, так как он был глухим и хорошо ладил с людьми.
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