Пляжи Гоа станут зоной, свободной от селфи

Таблички "селфи запрещены" появятся на некоторых пляжах Гоа. Об этом стало известно от индийского канала NDTV. Причина столь необычного решения — смерть нескольких туристов во время съемки.
По просьбе местной власти определило "зоны без селфи" частное спасательное агентство Drishti Marine. Его представитель Рави Шанкар рассказал, что в будущем на табличках также появится информация о том, что разрешено на Гоа, а что нет, а также номера экстренных служб.
По подсчетам СМИ, в этой стране больше всего людей расстались с жизнью из-за селфи. Так, три года назад было известно о 27 случаях, половина произошла в Индии.
Как сообщала "Правда.Ру", в России страсть фотографировать себя также доводит до беды туристов. В середине июня мужчина, желая сделать удачный кадр, перебрался чрез ограждение на реке Суна (карельский заповедник "Кивач") и упал в воду.
Ранее "Правда.Ру" также писала, что американская психиатрическая ассоциация проследила опасную тенденцию: все больше людей болезненно увлечены селфи и желают фотографировать себя каждый день. По мнению экспертов, это может говорить о серьезном расстройстве психики.
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