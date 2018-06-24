За бластер Хана Соло выручили 550 тысяч долларов

За реквизит из фильма "Звездные войны" заплатили 550 000 долларов на аукционе дома Julien's Auctions. В такую сумму был оценен бластер EC-17 Хана Сало, использованный во время съемок "Звездных войн: Возвращение джедая".
По сюжету это оружие производит компании BlasTech Industries, а применяют имперские штурмовики-разведчики.
Проданный бластер изготовили по спецзаказу для ленты, вышедшей на широкий экран в 1983 году. Дизайн создал Джеймс Шоппе (оружие выполнено из дерева и покрыто черной краской) и одобрил лично режиссер картины Джордж Лукас.
К лоту прилагались копия ленты и оригиналы документов, связанных со съемками отдельных сцен.
Ранее "Правда.Ру" писала, что "Звездные войны" можно назвать знаменитейшим фантастическим сериалом. Когда лента только вышла, люди воспринимали увиденное как нечто невероятное, нереальное. Сейчас же многое воплотилось в жизнь.
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