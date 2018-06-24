Владелица ресторана, выгнавшая пресс-секретаря Белого дома, объяснила поступок

Решение выпроводить пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс было принято после обсуждения с сотрудниками. Так объяснила действие хозяйка ресторана Стефани Уилкинсон The Washington Times.
Женщина пояснила, что некоторые ее сотрудники — геи, они отрицательно относятся к инициативе президентской администрации запретить трансгендерам нести воинский долг. Также сотрудникам не нравится политика нулевой терпимости, из-за которой дети мигрантов разлучаются с родителями.
Поясняя мотивы, Уилкинсон отметила, что ключевым был следующий факт: Сандерс — представляет "бесчеловечную" и "неэтичную" администрацию Трампа.
Стоит отметить, что вместе с пресс-секретарем ушли и ее сотрапезники, их деньги Уилкинсон брать отказалась, записав заказ на счет ресторана.
Напомним, что накануне о незадавшейся трапезе Сандерс оповестила всех, кто подписан на нее в Twitter.
Ранее "Правда.Ру" писала, что политика нулевой терпимости вызвала шквал критики в адрес Белого дома, это заставило руководство страны смягчиться и возвратить более 500 несовершеннолетних родителям-мигрантам. До этого ребята жили в спеццентрах.
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