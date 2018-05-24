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Почему Дональд Трамп забанил Стивена Кинга в Twitter

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Стивен Кинг — всемирно известный писатель, мастер в области хоррора. Он является автором множества книг, потрясших умы людей. По его романам сняты многие культовые фильмы: Оно, Сияние, Стрелок (фильм — Тёмная Башня), Зелёная Миля и другие. Казалось бы, что такого человека никто не выведет из себя. Однако, наши коллеги из Mashable сообщили, что кое-кто всё же может вселить неподдельное отвращение в этого "гения ужаса". Не так давно, Стивен Кинг побывал на американском ток-шоу The Late Show со Стивеном Колбертом, где он рассказал о своих кибер-взаимоотношениях с президентом США, Дональдом Трампом. Если верить словам Кинга, Трамп добавил его в чёрный список в своём Twitter — несмотря на то, что ещё в минувшую среду суд запретил президенту блокировать в соцсетях кого-то, кто не согласен с ним и его заявлениями.

О взаимоотношениях Стивена Кинга и Дональда Трампа. 387236.jpeg
Трамп и Кинг

Оказывается, Трамп заблокировал Кинга ещё "восемь, или девять месяцев назад". Когда у Кинга спросили, почему так вышло, то он ответил: "Скорее всего, это случилось сразу же после того, как я сказал ему, что он засунул свою голову себе в… в общем, туда, куда без определённых познаний в йоге он бы не смог её засунуть".

Кинг также сказал, что он заблокировал Дональда Трампа в ответ, точно так же, как и вице-президента США, Майка Пенса. Сам Кинг выразился так: "Я просто заблокировал его к чертям".

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Дональд Трамп - 45-й президент США
Темы twitter Кинг Трамп
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