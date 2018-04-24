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Источник Правда.Ру

У Павла Дурова могут отнять квартиру за долг в 4 рубля

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Налоговая служба ищет основателя мессенджера Telegram Павла Дурова за долг в 4 рубля. Миллионер покинул пределы России, не доплатив по налогу за квартиру мизерную сумму, сообщает телеграм-канал Mash.

У Павла Дурова могут отнять квартиру за долг в 4 рубля. У Павла Дурова могут отнять квартиру за долг в 4 рубля

В результате начисления пени образовалась такая "огромная" сумма. "Теперь за квартиру на улице Ильюшина необходимо доплатить штрафные 4 рубля. А если Дуров будет и дальше упорствовать — ФНС может просить суд арестовать российские счета Дурова и наложить арест на продажу его квартир. Дуров, верни 4 рубля," — пишет Mash.

Ранее сообщалось, что скандально известный основатель ВКонтакте Павел Дуров, по мнению экспертов, в 2014 году пытался выдать свои экономические трудности и возможные махинации со средствами гигантской соцсети за политическое преследование. Об этом и прошлых "подвигах" Дурова Politonline. ru тогда сообщил источник, близкий к руководству социальной сети, попросив о конфиденциальнсти.

При этом источник отметил, что "Дурову в этом помогают как СМИ, так и украинский кризис, как попытка США "любым путем наказать РФ", так и оппозиционные настроения в журналистской среде.

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Темы долги Павел Дуров
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