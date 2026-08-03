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Лошадь вернулась в конный забег Tevis Cup после эвакуации вертолетом

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Лошадь, потерявшая всадника во время многодневного забега в горах Сьерра-Невада в Калифорнии, вернулась на трассу с помощью вертолета. Животное оказалось заблокировано на крутом горном склоне, откуда его пришлось эвакуировать с применением специального подъемного механизма.

Лошадь
Фото: unsplash.com by Will McCulloch is licensed under Free to use under the Unsplash License
Лошадь

Инцидент произошел во время Tevis Cup — одного из самых сложных конных соревнований в США. Дистанция забега составляет 100 миль по пересеченной местности, характеризующейся резкими перепадами высот и труднопроходимым рельефом.

В ходе гонки лошадь отделилась от своего наездника и забрела на опасный участок тропы. После уведомления спасательных служб на место направили вертолет. С помощью лебедки животное подняли в воздух и перенесли в безопасную зону.

Благодаря оперативной эвакуации лошадь смогла продолжить путь по маршруту забега. Организаторы и участники Tevis Cup ежегодно сталкиваются с рисками высокогорья, где физическая нагрузка на животных и людей сочетается с непредсказуемостью природного ландшафта.

Автор Диана Сорокина
Диана Сорокина — ведущая прямых эфиров, рубрики "Новость дня", продюсер видеостудии Правды.Ру
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