Византийское судно с крупнейшим запасом золота нашли у острова Антикитера

У берегов греческого острова Антикитера водолазы обнаружили останки византийского судна с крупнейшим из известных на сегодняшний день запасом золота среди всех кораблекрушений в Средиземном море. Корабль затонул в Адриатическом море в VII или VIII веке нашей эры.

Фото: commons.wikimedia.org by BENAISSAAMINE, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Золото

Основную ценность находки составляют ювелирные изделия из золота, инкрустированные рубинами, изумрудами и жемчугом. Среди предметов выделяется золотой перстень-печать с надписью, которая указывает на его связь с византийским императором Ираклием, правившим с 610 по 641 год.

Что нашли на борту

Помимо кольца, археологи подняли золотые пояса. В Византии такие аксессуары служили символами статуса и власти, их носили представители знати и военачальники. Исследователи отмечают высокий уровень мастерства ремесленников, создавших эти вещи.

Предмет Особенности и значение Перстень-печать Связан с императором Ираклием; редкий случай прямой привязки артефакта к исторической личности Золотые пояса Инкрустация рубинами, изумрудами и жемчугом; атрибут знати и военных лидеров

Значение находки

Наличие столь дорогих материалов позволяет предположить, что груз предназначался для высокопоставленных чиновников или богатых купцов. По мнению ученых, судно было частью разветвленной торговой сети, соединявшей Византию с Европой и Азией.

Общий вес извлеченного золота превышает показатели всех ранее найденных кораблей в этом регионе. Это подтверждает экономическое процветание империи и масштаб её международной торговли в средневековый период. В настоящее время раскопки продолжаются, что позволяет уточнить данные о древних морских маршрутах.