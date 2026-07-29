Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вредители атакуют леса Тверской области: под угрозой 160 тысяч гектаров
Схема с мертвыми душами в красноярском детском саду привела к суду
Система с ИИ в МФЦ ЛНР сократит время ожидания и упростит запись на прием
Тайна пещеры раскрыта спустя тысячи лет: древние художники возвращались к рисункам снова и снова
Прокуратура Башкортостана выявила причины регулярных наводнений в Уфе
Оленья Луна 29 июля удивит миллионы: когда смотреть на небо и почему спутник станет янтарным
Полюс холода и экотуризм помогли Якутии занять 16-е место в рейтинге страны
Детям в Северной Осетии станет доступно бесплатное лечение близорукости и косоглазия
Новые сроки оплаты ЖКХ с 1 августа: когда присылать и оплачивать счета

Византийское судно с крупнейшим запасом золота нашли у острова Антикитера

Интересные Новости

У берегов греческого острова Антикитера водолазы обнаружили останки византийского судна с крупнейшим из известных на сегодняшний день запасом золота среди всех кораблекрушений в Средиземном море. Корабль затонул в Адриатическом море в VII или VIII веке нашей эры.

Золото
Фото: commons.wikimedia.org by BENAISSAAMINE, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Золото

Основную ценность находки составляют ювелирные изделия из золота, инкрустированные рубинами, изумрудами и жемчугом. Среди предметов выделяется золотой перстень-печать с надписью, которая указывает на его связь с византийским императором Ираклием, правившим с 610 по 641 год.

Что нашли на борту

Помимо кольца, археологи подняли золотые пояса. В Византии такие аксессуары служили символами статуса и власти, их носили представители знати и военачальники. Исследователи отмечают высокий уровень мастерства ремесленников, создавших эти вещи.

Предмет Особенности и значение
Перстень-печать Связан с императором Ираклием; редкий случай прямой привязки артефакта к исторической личности
Золотые пояса Инкрустация рубинами, изумрудами и жемчугом; атрибут знати и военных лидеров

Значение находки

Наличие столь дорогих материалов позволяет предположить, что груз предназначался для высокопоставленных чиновников или богатых купцов. По мнению ученых, судно было частью разветвленной торговой сети, соединявшей Византию с Европой и Азией.

Общий вес извлеченного золота превышает показатели всех ранее найденных кораблей в этом регионе. Это подтверждает экономическое процветание империи и масштаб её международной торговли в средневековый период. В настоящее время раскопки продолжаются, что позволяет уточнить данные о древних морских маршрутах.

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Сейчас читают
Такое решение потребовало вмешательства МИД: Филипп Киркоров завершил сложный процесс в Москве
Шоу-бизнес
Такое решение потребовало вмешательства МИД: Филипп Киркоров завершил сложный процесс в Москве
Пересол, горечь и дряблая мякоть останутся в прошлом: как правильно засолить сельдь без единой ошибки
Еда и рецепты
Пересол, горечь и дряблая мякоть останутся в прошлом: как правильно засолить сельдь без единой ошибки
Последний шанс на примирение с королём: принц Гарри потребовал от жены сменить тактику ради будущего
Шоу-бизнес
Последний шанс на примирение с королём: принц Гарри потребовал от жены сменить тактику ради будущего
Популярное
Кремль отказал Еревану в соблюдении правил ЕАЭС до определения политического курса

Попытка Еревана вернуть доступ к российскому рынку столкнулась с неожиданным условием Москвы, которое ставит под удар весь бизнес республики.

Кремль отказал Еревану в соблюдении правил ЕАЭС до определения политического курса
Россия и США оказались неожиданными союзниками в противостоянии Франции в СБ ООН
Россия и США оказались неожиданными союзниками в противостоянии Франции в СБ ООН
Десерт выглядит сложнее, чем готовится: рулет «Красный бархат» получается нежным и нарядным
Звезды теперь создадут на Земле: технологический рывок Китая оставил мировых лидеров позади
Сердце разрывается от масштаба: Наталья Бондарчук рассказала о переменах в российском кино Анжела Якубовская Джедайский меч больше не нужен: палка в руках китайского матроса подняла по тревоге авианосец США Андрей Николаев Россия и США оказались неожиданными союзниками в противостоянии Франции в СБ ООН Любовь Степушова
Взгляд стал мутным и кожа посерела: борьба с онкологией изменила жизнь Маргариты Симоньян
Ольга Орлова раскрыла тайну встреч с сыном Жанны Фриске: о чём она договорилась с Шепелевым
Никакой возни с банками и рассолом: пикантные помидоры с чесноком готовы за два часа
Никакой возни с банками и рассолом: пикантные помидоры с чесноком готовы за два часа
Последние материалы
Вредители атакуют леса Тверской области: под угрозой 160 тысяч гектаров
Схема с мертвыми душами в красноярском детском саду привела к суду
Система с ИИ в МФЦ ЛНР сократит время ожидания и упростит запись на прием
Тайна пещеры раскрыта спустя тысячи лет: древние художники возвращались к рисункам снова и снова
Прокуратура Башкортостана выявила причины регулярных наводнений в Уфе
Оленья Луна 29 июля удивит миллионы: когда смотреть на небо и почему спутник станет янтарным
Полюс холода и экотуризм помогли Якутии занять 16-е место в рейтинге страны
Детям в Северной Осетии станет доступно бесплатное лечение близорукости и косоглазия
Новые сроки оплаты ЖКХ с 1 августа: когда присылать и оплачивать счета
Черепаха Панкейк пережила смертельный холод и спустя месяцы лечения вернулась в океан с секретной миссией
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.