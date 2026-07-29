Византийское судно с крупнейшим запасом золота нашли у острова Антикитера

У берегов греческого острова Антикитера водолазы обнаружили останки византийского судна с крупнейшим из известных на сегодняшний день запасом золота среди всех кораблекрушений в Средиземном море. Корабль затонул в Адриатическом море в VII или VIII веке нашей эры.
Основную ценность находки составляют ювелирные изделия из золота, инкрустированные рубинами, изумрудами и жемчугом. Среди предметов выделяется золотой перстень-печать с надписью, которая указывает на его связь с византийским императором Ираклием, правившим с 610 по 641 год.
Помимо кольца, археологи подняли золотые пояса. В Византии такие аксессуары служили символами статуса и власти, их носили представители знати и военачальники. Исследователи отмечают высокий уровень мастерства ремесленников, создавших эти вещи.
|Предмет
|Особенности и значение
|Перстень-печать
|Связан с императором Ираклием; редкий случай прямой привязки артефакта к исторической личности
|Золотые пояса
|Инкрустация рубинами, изумрудами и жемчугом; атрибут знати и военных лидеров
Наличие столь дорогих материалов позволяет предположить, что груз предназначался для высокопоставленных чиновников или богатых купцов. По мнению ученых, судно было частью разветвленной торговой сети, соединявшей Византию с Европой и Азией.
Общий вес извлеченного золота превышает показатели всех ранее найденных кораблей в этом регионе. Это подтверждает экономическое процветание империи и масштаб её международной торговли в средневековый период. В настоящее время раскопки продолжаются, что позволяет уточнить данные о древних морских маршрутах.
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