Биометрия поможет фанатам Pokémon получить доступ к редким картам

The Pokémon Company ввела систему распознавания лиц для контроля доступа в свои временные магазины (pop-up stores) по всей Японии. Мера призвана ограничить перепродажу редких коллекционных карт спекулянтами.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Магазин настольных игр

Система сканирует лица посетителей на входе и сверяет их с базой данных зарегистрированных пользователей. Попасть внутрь смогут только те, кто прошел предварительное одобрение.

Подобные технологии уже применяются в японском ритейле для предотвращения мошенничества и поддержания порядка, однако внедрение таких мер в магазинах Pokémon Card стало частью стратегии компании по обеспечению честного доступа к лимитированным товарам.

Как работает система контроля

Временные торговые точки открываются в местах с высоким трафиком, чтобы сделать продукцию доступнее для фанатов. Из-за высокого спроса и дефицита определенных позиций компания решила использовать биометрию для отсева перекупщиков.

Отвечая на опасения пользователей по поводу приватности, The Pokémon Company заявила: собранные данные используются исключительно для контроля входа, не хранятся бессрочно и не передаются третьим лицам.