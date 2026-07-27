Международная федерация средневекового боя провела турнир в замке Спёттруп

В северной части Дании на территории крепости Спёттруп проходит Чемпионат мира по средневековым сражениям. В турнире принимают участие бойцы из 30 стран, которые соревнуются в бою на мечах, топорах и щитах.

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Местом проведения выбрали замок Спёттруп, где базируется Международная федерация средневекового боя (IMCF). Участники выходят на арену в аутентичных доспехах и используют реплики исторического оружия.

Программа чемпионата включает индивидуальные и командные разряды. В текущем сезоне одним из заметных результатов стало выступление представительницы Польши Камилы Студенцкой, которая показала высокий уровень подготовки в категории боя на мечах и щитах.

Правила и безопасность

Организаторы объединяют элементы спорта и исторической реконструкции, однако делают особый акцент на безопасности. Чтобы получить допуск к поединкам, каждый боец должен пройти специальную подготовку и подтвердить квалификацию сертификатом.