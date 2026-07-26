Плановые пожары повышают шансы на выживание гигантских секвой в четыре раза

Контролируемые выжигания помогли спасти сотни гигантских секвой в горах Сьерра-Невада во время катастрофических пожаров 2020 и 2021 годов. Исследование Калифорнийского университета в Дейвисе показало, что деревья, подвергшиеся плановым палам в течение предыдущих десяти лет, имели в четыре раза больше шансов выжить, чем те, что росли в необработанных зонах.

Фото: Designed by Freepik by frimufilms, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Секвойя

Результаты работы опубликованы в журнале Nature Communications. Ученые проанализировали состояние примерно 26 400 секвой в 19 рощах, пострадавших от огня во время пожаров Castle и KNP Complex. Для сбора данных использовали авиационный лидар и спутниковые снимки высокого разрешения PlanetScope.

Почему огонь стал смертельным для гигантов

Гигантские секвойи — одни из самых долгоживущих организмов на планете. Одно дерево может весить как 15 синих китов и жить более 3000 лет. Эволюционно эти деревья приспособлены к периодическим пожарам низкой интенсивности: толстая кора защищает ствол, а слабый огонь очищает почву от лишней растительности и помогает прорастать новым семенам.

Долгое время считалось, что взрослые секвойи практически неуязвимы для огня. Однако пожары 2020-2021 годов изменили это представление: в некоторых рощах погибли целые группы деревьев, пережившие столетия. По словам ведущего автора исследования Дэна Диксона, такая массовая гибель за короткий срок стала беспрецедентной.

Как сработали профилактические меры

В национальных парках Секвойя и Кингс-Каньон с 1960-х годов применяют программу контролируемого выжигания. Это создало своего рода естественный эксперимент: часть лесов регулярно обрабатывали огнем, а в других зонах пожаров не было более века. В последних за это время накопился огромный объем сухой древесины и кустарников, которые стали топливом для экстремального пламени.

Показатель Результат Снижение риска гибели дерева около 77% Шанс выжить по сравнению с необработанными зонами в 4 раза выше Количество спасенных деревьев (по симуляциям) ~1 900 единиц

Компьютерное моделирование показало, что если бы все секвойи в пострадавших рощах прошли процедуру контролируемого выжигания, число спасенных деревьев могло бы вырасти еще на 3 900 единиц.

Профессор Юфан Цзинь подчеркнула, что сочетание дистанционного зондирования и статистического анализа позволило получить данные, которые недоступны при обычных полевых обходах. В условиях изменения климата и участившихся засух такие меры становятся основным инструментом защиты древних лесов от уничтожения.