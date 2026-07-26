Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Перегрузка из шейкера: чем опасен протеиновый коктейль для любителей фитнеса
Технология ATT позволяет получать водород чистотой более 90% из отходов пластика
Археологи обнаружили в Испании следы поселений охотников и земледельцев
Продажа топлива на АЗС Севастополя теперь возможна без QR-кодов с ограничением по объёму
Мобильные медицинские бригады посетят отдаленные районы Брянской области
Врачи Балаковского района получили портативные УЗИ-сканеры для выездов на дом
Витаминный микс в морозилке: заготовка из собственных овощей зимой спасёт меню и кошелёк
Жители Минска прошли диагностику организма и йогу на фестивале My Way
В Белоруссии владельцев садов предупреждают об опасности курчавости листьев персика

Плановые пожары повышают шансы на выживание гигантских секвой в четыре раза

Интересные Новости

Контролируемые выжигания помогли спасти сотни гигантских секвой в горах Сьерра-Невада во время катастрофических пожаров 2020 и 2021 годов. Исследование Калифорнийского университета в Дейвисе показало, что деревья, подвергшиеся плановым палам в течение предыдущих десяти лет, имели в четыре раза больше шансов выжить, чем те, что росли в необработанных зонах.

Секвойя
Фото: Designed by Freepik by frimufilms, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Секвойя

Результаты работы опубликованы в журнале Nature Communications. Ученые проанализировали состояние примерно 26 400 секвой в 19 рощах, пострадавших от огня во время пожаров Castle и KNP Complex. Для сбора данных использовали авиационный лидар и спутниковые снимки высокого разрешения PlanetScope.

Почему огонь стал смертельным для гигантов

Гигантские секвойи — одни из самых долгоживущих организмов на планете. Одно дерево может весить как 15 синих китов и жить более 3000 лет. Эволюционно эти деревья приспособлены к периодическим пожарам низкой интенсивности: толстая кора защищает ствол, а слабый огонь очищает почву от лишней растительности и помогает прорастать новым семенам.

Долгое время считалось, что взрослые секвойи практически неуязвимы для огня. Однако пожары 2020-2021 годов изменили это представление: в некоторых рощах погибли целые группы деревьев, пережившие столетия. По словам ведущего автора исследования Дэна Диксона, такая массовая гибель за короткий срок стала беспрецедентной.

Как сработали профилактические меры

В национальных парках Секвойя и Кингс-Каньон с 1960-х годов применяют программу контролируемого выжигания. Это создало своего рода естественный эксперимент: часть лесов регулярно обрабатывали огнем, а в других зонах пожаров не было более века. В последних за это время накопился огромный объем сухой древесины и кустарников, которые стали топливом для экстремального пламени.

Показатель Результат
Снижение риска гибели дерева около 77%
Шанс выжить по сравнению с необработанными зонами в 4 раза выше
Количество спасенных деревьев (по симуляциям) ~1 900 единиц

Компьютерное моделирование показало, что если бы все секвойи в пострадавших рощах прошли процедуру контролируемого выжигания, число спасенных деревьев могло бы вырасти еще на 3 900 единиц.

Профессор Юфан Цзинь подчеркнула, что сочетание дистанционного зондирования и статистического анализа позволило получить данные, которые недоступны при обычных полевых обходах. В условиях изменения климата и участившихся засух такие меры становятся основным инструментом защиты древних лесов от уничтожения.

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Бессмертный двигатель из золотой эры Тойоты: возвращение модели обрушило интерес к современным аналогам
Авто
Бессмертный двигатель из золотой эры Тойоты: возвращение модели обрушило интерес к современным аналогам
Токаев сделал выговор Путину в Омске за войну с братской Украиной
Мир. Новости мира
Токаев сделал выговор Путину в Омске за войну с братской Украиной
Власти Чебоксар отклонили предложение сделать Казанскую набережную пешеходной
Чувашия
Власти Чебоксар отклонили предложение сделать Казанскую набережную пешеходной
Популярное
Бессмертный двигатель из золотой эры Тойоты: возвращение модели обрушило интерес к современным аналогам

На российский рынок вернулась модель, ставшая символом неубиваемой механики, предлагая сочетание простоты конструкции и исключительного ресурса узлов.

Бессмертный двигатель из золотой эры Тойоты: возвращение модели обрушило интерес к современным аналогам
Надежнее китайцев и доступнее отечественных авто: в регионы завезли практичный трехрядный минивэн
Надежнее китайцев и доступнее отечественных авто: в регионы завезли практичный трехрядный минивэн
Малосольные огурцы будут готовы за 3 часа: главный секрет оказался не в чесноке и не в укропе
Кабачки в маринаде: быстрый летний рецепт без жарки и лишней влаги лучше любого салата
Мир на пороге большой крови: Трамп и Нетаньяху загнали себя в безвыходную ловушку рейтингов Юрий Бочаров Китай ответил Украине на включение китайских фирм в антироссийские санкции ЕС Любовь Степушова Тихие переговоры за спиной Запада: найден неожиданный посредник для спасения Корейского полуострова Андрей Николаев
Чугунный лабиринт: как легко выгнать вековую пыль из недр старой батареи
Токаев сделал выговор Путину в Омске за войну с братской Украиной
Зеленые томаты покраснеют прямо на кусте: раствор, который ускоряет созревание на неделю
Зеленые томаты покраснеют прямо на кусте: раствор, который ускоряет созревание на неделю
Последние материалы
Плановые пожары повышают шансы на выживание гигантских секвой в четыре раза
Витаминный микс в морозилке: заготовка из собственных овощей зимой спасёт меню и кошелёк
Жители Минска прошли диагностику организма и йогу на фестивале My Way
В Белоруссии владельцев садов предупреждают об опасности курчавости листьев персика
Римские судовладельцы в древности зарабатывали на логистике при поставках зерна из Египы и Африки
Беспилотники с тепловизорами помогут найти скрытые протечки в дамбах Тюмени
Ягоды опадают не просто так: что на самом деле происходит со смородиной в разгар сезона
Исследование: 60% опекунов не справляются с организацией питания больных родственников
Жительница деревни Калюжки создала агроусадьбу на месте бывшей свалки
Терапевты предупреждают о рисках самолечения анемии без проведения глубокого комплексного обследования
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.