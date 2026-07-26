Плановые пожары повышают шансы на выживание гигантских секвой в четыре раза

Контролируемые выжигания помогли спасти сотни гигантских секвой в горах Сьерра-Невада во время катастрофических пожаров 2020 и 2021 годов. Исследование Калифорнийского университета в Дейвисе показало, что деревья, подвергшиеся плановым палам в течение предыдущих десяти лет, имели в четыре раза больше шансов выжить, чем те, что росли в необработанных зонах.
Результаты работы опубликованы в журнале Nature Communications. Ученые проанализировали состояние примерно 26 400 секвой в 19 рощах, пострадавших от огня во время пожаров Castle и KNP Complex. Для сбора данных использовали авиационный лидар и спутниковые снимки высокого разрешения PlanetScope.
Гигантские секвойи — одни из самых долгоживущих организмов на планете. Одно дерево может весить как 15 синих китов и жить более 3000 лет. Эволюционно эти деревья приспособлены к периодическим пожарам низкой интенсивности: толстая кора защищает ствол, а слабый огонь очищает почву от лишней растительности и помогает прорастать новым семенам.
Долгое время считалось, что взрослые секвойи практически неуязвимы для огня. Однако пожары 2020-2021 годов изменили это представление: в некоторых рощах погибли целые группы деревьев, пережившие столетия. По словам ведущего автора исследования Дэна Диксона, такая массовая гибель за короткий срок стала беспрецедентной.
В национальных парках Секвойя и Кингс-Каньон с 1960-х годов применяют программу контролируемого выжигания. Это создало своего рода естественный эксперимент: часть лесов регулярно обрабатывали огнем, а в других зонах пожаров не было более века. В последних за это время накопился огромный объем сухой древесины и кустарников, которые стали топливом для экстремального пламени.
|Показатель
|Результат
|Снижение риска гибели дерева
|около 77%
|Шанс выжить по сравнению с необработанными зонами
|в 4 раза выше
|Количество спасенных деревьев (по симуляциям)
|~1 900 единиц
Компьютерное моделирование показало, что если бы все секвойи в пострадавших рощах прошли процедуру контролируемого выжигания, число спасенных деревьев могло бы вырасти еще на 3 900 единиц.
Профессор Юфан Цзинь подчеркнула, что сочетание дистанционного зондирования и статистического анализа позволило получить данные, которые недоступны при обычных полевых обходах. В условиях изменения климата и участившихся засух такие меры становятся основным инструментом защиты древних лесов от уничтожения.
На российский рынок вернулась модель, ставшая символом неубиваемой механики, предлагая сочетание простоты конструкции и исключительного ресурса узлов.