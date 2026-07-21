Безумный бартер во Флориде: охотники на рептилий получили новый способ сытно поесть

В городе Эверглейдс-Сити (штат Флорида) владелец пиццерии Дастин Крам ввел необычную систему оплаты: он принимает пойманных бирманских питонов в качестве валюты. В обмен на тушку змеи посетитель получает одну большую специализированную пиццу на свой выбор.
По словам владельца заведения Wildman's Pizza, Pasta and Python, идея пришла к нему на фоне проведения Florida Python Challenge. Это ежегодный турнир, в котором охотники соревнуются в поимке инвазивных змей в Эверглейдс, чтобы бороться за главный приз в 10 000 долларов. Крам, который сам занимается охотой, решил помочь местным жителям, особенно подросткам, которые ловят рептилий, но не знают, что с ними делать.
Владелец заведения использует тушки питонов для производства различных товаров. Из жира он делает мыло, кремы и косметические масла для кожи, а из костей изготавливает украшения.
Также в меню заведения присутствуют блюда из рептилий. Крам продает кусочки пиццы с игуанами, которые также являются инвазивным видом во Флориде. Что касается мяса питона, владелец описывает его вкус как "дикий", но приятный. Однако из-за того, что мясо не проходит через сертифицированного мясника, он не имеет права продавать пиццу с питоном как товар и отдает её бесплатно в обмен на пойманное животное.
Подобные инициативы стали ответом на серьезную экологическую проблему региона. Бирманские питоны попали в Эверглейдс в 1970-х годах и с тех пор бесконтрольно размножились. По данным Popular Science, в штате может находиться до 300 000 таких змей.
|Характеристика питона
|Данные
|Максимальная длина
|Более 20 футов (около 6 метров)
|Репродуктивность
|До 70 яиц за одну кладку
|Статус во Флориде
|Инвазивный вид, вытесняющий местную фауну
Несвоевременное извлечение луковиц из земли приводит к их распаду и потере лежкости, однако существуют природные индикаторы, указывающие на идеальный момент.