Туризм превратился в иллюзию: опыт в Южной Америке теперь будет строиться на других принципах

Американка Келли Бентхолл, вышедшая на пенсию в 53 года, пришла к неожиданному выводу о концепции "медленных путешествий" (slow travel). Проведя почти два года в поездках с мужем Найджелом, она обнаружила, что длительное пребывание в одной стране не гарантирует интеграции в местное общество, если оставаться в роли стороннего наблюдателя.

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Переломный момент наступил во время аренды виллы в прибрежном городе Санур на Бали. Сосед пары, местный житель по имени Кадек, пригласил их на семейный праздник в честь совершеннолетия сына. Сначала Келли отказалась, опасаясь стать обременительными гостями для местных жителей, но муж убедил её хотя бы зайти поздороваться.

Вечер в соседнем дворе, который оказался полноценным балийским храмом, перерос в полноценное общение. Гости угощались жареной свининой и домашним пальмовым вином туак, а кульминацией вечера стало караоке. Местные жители исполняли как индонезийские хиты, так и мировые популярные песни, такие как "Wonderwall" и "Sweet Caroline". В итоге Келли и Найджел сами взяли микрофоны и спели "Zombie" группы The Cranberries и "Let It Be" The Beatles.

Разница между туризмом и сопричастностью

Этот случай заставил Бентхолл переосмыслить опыт последних шести месяцев, проведенных в Австралии, Новой Зеландии и Индонезии. До этого пара придерживалась стратегии slow travel: снимали квартиры на несколько недель вместо отелей на несколько дней, стараясь жить как местные. Однако Келли заметила, что даже в таких условиях они оставались "зрителями".

Место и подход Результат Сидней (прогулки, паромы, кафе) Красивые фото, но отсутствие значимых контактов с людьми. Крайстчерч (волонтерство по уходу за деревьями) Чувство связи с городом через совместный труд и привычку посещать одно кафе. Бали (участие в местном празднике) Переход от статуса "гостя" к ощущению общности.

Келли пришла к выводу, что само по себе время не создает глубоких связей. Разница заключается в активном участии в жизни сообщества. После вечеринки в Сануре её взаимодействие с окружающими изменилось: она начала учить местные фразы, общаться с детьми в округе, а соседская собака перестала на неё лаять.

Теперь при планировании следующей пятимесячной поездки в Южную Америку пара изменила критерии выбора жилья. Помимо стандартных пунктов вроде кондиционера и доступности прачечной, они ищут районы, где жизнь сосредоточена на улице, а не за стенами курортов, и заранее присматривают места для волонтерства и локальные кафе, где можно стать постоянными клиентами.