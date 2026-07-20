Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Больше никаких ям и тряски: во Владивостоке перешли к этапу укладки асфальта на двух ключевых улицах
Зелёный поворот свернул не туда: Китай ищет деньги после бума огромных электромобилей
Сначала просто прикалываются: Анастасия Костенко описала поведение мужчин, которое предвещает развод
Финансовая ловушка в Якутии: предприниматели попали под пристальный надзор налоговых органов
Горючее исчезает с колонок в Краснодарском крае: проверки выявили подозрительные финансовые маневры
Свободное кресло долго не пустовало: Jeland J7 вышел на сцену российского авторынка с новым амплуа
Погода держит томаты зелёными: проверенная подкормка поможет ускорить созревание плодов
Конец эпохи пересадок: новый статус аэропорта Харбина сократит путь из России вглубь Азии
Дороги больше не пугают: Сахалинская область перевыполнила план по обновлению дворовых проездов

Туризм превратился в иллюзию: опыт в Южной Америке теперь будет строиться на других принципах

Интересные Новости

Американка Келли Бентхолл, вышедшая на пенсию в 53 года, пришла к неожиданному выводу о концепции "медленных путешествий" (slow travel). Проведя почти два года в поездках с мужем Найджелом, она обнаружила, что длительное пребывание в одной стране не гарантирует интеграции в местное общество, если оставаться в роли стороннего наблюдателя.

Отпуск
Фото: www.freepik.com by tawatchai07 is licensed under Free More info
Отпуск

Переломный момент наступил во время аренды виллы в прибрежном городе Санур на Бали. Сосед пары, местный житель по имени Кадек, пригласил их на семейный праздник в честь совершеннолетия сына. Сначала Келли отказалась, опасаясь стать обременительными гостями для местных жителей, но муж убедил её хотя бы зайти поздороваться.

Вечер в соседнем дворе, который оказался полноценным балийским храмом, перерос в полноценное общение. Гости угощались жареной свининой и домашним пальмовым вином туак, а кульминацией вечера стало караоке. Местные жители исполняли как индонезийские хиты, так и мировые популярные песни, такие как "Wonderwall" и "Sweet Caroline". В итоге Келли и Найджел сами взяли микрофоны и спели "Zombie" группы The Cranberries и "Let It Be" The Beatles.

Разница между туризмом и сопричастностью

Этот случай заставил Бентхолл переосмыслить опыт последних шести месяцев, проведенных в Австралии, Новой Зеландии и Индонезии. До этого пара придерживалась стратегии slow travel: снимали квартиры на несколько недель вместо отелей на несколько дней, стараясь жить как местные. Однако Келли заметила, что даже в таких условиях они оставались "зрителями".

Место и подход Результат
Сидней (прогулки, паромы, кафе) Красивые фото, но отсутствие значимых контактов с людьми.
Крайстчерч (волонтерство по уходу за деревьями) Чувство связи с городом через совместный труд и привычку посещать одно кафе.
Бали (участие в местном празднике) Переход от статуса "гостя" к ощущению общности.

Келли пришла к выводу, что само по себе время не создает глубоких связей. Разница заключается в активном участии в жизни сообщества. После вечеринки в Сануре её взаимодействие с окружающими изменилось: она начала учить местные фразы, общаться с детьми в округе, а соседская собака перестала на неё лаять.

Теперь при планировании следующей пятимесячной поездки в Южную Америку пара изменила критерии выбора жилья. Помимо стандартных пунктов вроде кондиционера и доступности прачечной, они ищут районы, где жизнь сосредоточена на улице, а не за стенами курортов, и заранее присматривают места для волонтерства и локальные кафе, где можно стать постоянными клиентами.

Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Сейчас читают
Заправки в Якутии забиты: решение властей изменило правила отпуска горючего на северных АЗС
Якутия
Заправки в Якутии забиты: решение властей изменило правила отпуска горючего на северных АЗС
Цены на АЗС могут пойти вниз: Крым готовится к запуску новой схемы продажи топлива
Юг
Цены на АЗС могут пойти вниз: Крым готовится к запуску новой схемы продажи топлива
Эпоха чугунных двигателей ушла в прошлое: конструкторы ограничили срок службы современных машин
Авто
Эпоха чугунных двигателей ушла в прошлое: конструкторы ограничили срок службы современных машин
Популярное
Кабачок не терпит муку: другая панировка удержала все соки и вывела корочку в золото

Овощ с нежной мякотью легко теряет форму на сковороде, но один незаметный шаг меняет текстуру и оставляет корочку ровной, сухой и аппетитной.

Кабачок не терпит муку: другая панировка удержала все соки и вывела корочку в золото
После этой атаки Wildberries уже не будет прежним: всплыли первые оценки ущерба
После этой атаки Wildberries уже не будет прежним: всплыли первые оценки ущерба
Автосалоны не успевают привозить машины: российские электрокары стали дефицитом и собрали очереди
Дешевле Geely и Changan: в Россию поехали "китайские" японцы
Догнали и сделали лучше: Белоусову рассказали о внедрении систем СВОД и Витрины данных Любовь Степушова
Выглядят как из элитного магазина: 4 идеи использования веток в декоре участка
Огненный хаос в жилых кварталах: ночной налет на Курск обернулся тяжелыми последствиями для города
Российский газ исчез — немецкий механизм остановился: Мерц раскрыл болезненную сторону кризиса ФРГ
Российский газ исчез — немецкий механизм остановился: Мерц раскрыл болезненную сторону кризиса ФРГ
Последние материалы
Невероятный ажиотаж в центре Магнитогорска: инфраструктура парка справилась с исторической нагрузкой
Связь, которую невозможно разорвать: найдены клетки, превращающиеся в нейроны спустя сорок лет
Автоматические надбавки уже работают: кому Социальный фонд начислит деньги без единого заявления
Половина полуострова во тьме: последствия ударов по объектам электроснабжения в Крыму затянулись
Огромный дефицит кадров в медицине: государственная корпорация пошла на беспрецедентный шаг
Неожиданные перемены на АЗС Псковщины: властям пришлось пойти на экстренное перераспределение
Ушедшие марки затаились: возвращение на рынок РФ обросло неожиданными и жесткими условиями
Европа у края энергетической пропасти: газовый рынок сорвался после нового витка напряжения
Построили и не успели оформить: жесткий закон обнулил законность тысяч новых домов в Ленобласти
Секрет прямой спины: 5 минут в день, чтобы навсегда убрать лишний прогиб в пояснице
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.