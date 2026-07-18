Аукционный дом Heritage Auctions установил ценовой рекорд по реквизиту из «Звёздных войн»

Меч Люка Скайуокера, использованный в сцене разоблачения Дарта Вейдера в фильме "Звёздные войны: Империя наносит ответный удар", ушел с молотка за 3,75 миллиона долларов. Лот был продан на торгах Heritage Auctions в Далласе, штат Техас, установив новый рекорд стоимости экранного реквизита франшизы.

Фото: flickr.com by Mirko Toller, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Звездные войны

Первоначальная стартовая цена лота составляла 1 миллион долларов. Вместе с рукоятью светового меча был продан и муляж отрубленной кисти руки, которая фигурировала в той же сцене дуэли. Покупатели из разных стран, включая Японию и Австралию, значительно превысили предварительные оценки экспертов.

Из чего собран реквизит

Несмотря на итоговую стоимость, меч был собран из подручных материалов и деталей из магазина фототехники. В конструкции использовали:

металлический стержень длиной 10 дюймов;

пластиковую трубку длиной 3 дюйма;

фрагмент линзы из списанного оборудования длиной 2 дюйма.

Отрубленная кисть руки была изготовлена из пластика и латексной перчатки. Для съемок её закрепили на тросе с системой блоков, что позволило поднимать и опускать конечность в кадре.

Происхождение коллекции

Предметы принадлежали частному коллекционеру, который собирал артефакты по "Звёздным войнам" более 30 лет, приобретая их через частные сделки и распродажи имущества. Владелец пожелал остаться анонимным.

Организаторы из Heritage Auctions представили лоты в стеклянных витринах в окружении других предметов из коллекции: костюмов, постеров и фигурок. По сообщению аукционного дома, средства от продажи будут направлены в благотворительный фонд, поддерживающий образование и здоровье детей.