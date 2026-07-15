Золото в ртах покойников: открытие в Египте обнажило пугающие детали древних погребальных обрядов

Археологи нашли в египетском Марина-эль-Аламейне необычные артефакты — золотые пластины в форме языков, лежавшие во рту мумий. Находки относятся к римскому периоду, когда древние традиции Египта столкнулись с новой административной машиной империи. Ученые выяснили, зачем покойникам выдавали драгоценный "проездной" для общения с богами. Эти пластины служили гарантией того, что умерший сохранит голос перед судом Осириса. Предметы проливают свет на то, как богатые горожане пытались откупиться от вечного молчания.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Город строителей пирамид

Золотой пропуск в загробный мир

Представьте, что вы стоите перед высшим судом, и от ваших слов зависит, пойдете ли вы в рай или исчезнете навсегда. Древние египтяне относились к этому буквально. В гробницах II-III веков нашей эры исследователи из Калифорнийского университета в Риверсайде обнаружили два десятка золотых языков. Один из них выполнен в форме Ока Гора — символа защиты и исцеления. Римский Египет того времени напоминал огромный мегаполис с жестким юридическим кодом. Религиозные обряды тоже превратились в своего рода бюрократию. Без "правильного" снаряжения дух рисковал остаться немым перед лицом божеств. Золото выбрали не ради пафоса, а из-за веры в его нетленность — плоть богов, по их мнению, состояла именно из этого металла.

"Эти находки подтверждают, что даже после потери политической независимости египетская элита фанатично держалась за свои обряды. Золотые языки стали своего рода девайсом для бесперебойной связи с иным миром", — отметил эксперт Pravda.Ru Алексей Громов.

Функциональность ритуального гаджета

Артефакты представляют собой тонкие, вытянутые листки фольги с гравировкой. Археологи уверены: предметы несли не только декоративный смысл. Для египтянина потеря способности говорить была равносильна второй, окончательной смерти. Язык во рту мумии гарантировал, что человек сможет произнести магические заклинания и назвать имена привратников подземного царства. Сравнительный анализ показывает, что подобные предметы встречались и в других частях страны. Это говорит о сетевом характере традиции, охватившей разные провинции. Мастера изготавливали их массово, но с учетом кошелька заказчика — от простых полосок до детально проработанных имитаций органов.

Характеристика Описание находки Период 2-3 века н. э. (Римский Египет) Материал Сусальное золото высокой пробы Количество Около 24 экземпляров в Marina el-Alamein

"Мы видим редкий пример того, как римская практичность соединилась с восточным мистицизмом. Это была попытка застраховать жизнь после смерти с помощью понятных материальных инструментов", — объяснила специально для Pravda.Ru Екатерина Мельникова.

Слияние культур в римском Египете

Марина-эль-Аламейн была портовым городом, где процветала торговля и перемешивались этносы. Оккупация Египта Римом не стерла местную идентичность, а лишь добавила ей новых красок. Золотые языки — это символ транзитного периода. Люди молились новым императорам, но при этом продолжали пеленать тела и снабжать их драгоценными запчастями для вечности. Важность находки заключается в сохранности объектов. Сухой климат побережья сохранил гравировки в первозданном виде. Ученые получили шанс изучить состав металла и технику чеканки. Это доказывает, что производство погребального инвентаря было отлаженным бизнесом с четкими стандартами качества.

"Находка в Марина-эль-Аламейн меняет наше представление об интенсивности культурного обмена. Местные ритуалы не просто выжили, они адаптировались под запросы римского подданного", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru Даниил Лаврентьев.