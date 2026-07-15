Погребение под слоем асфальта: находка в Винчестере перевернула историю поисков английского монарха

Король Альфред Великий превратил Уэссекс из осажденной крепости в фундамент будущей Англии. Он отбивал набеги викингов, строил флот и заставлял воинов учить латынь. После смерти его остатки превратились в исторический детектив длиною в тысячу лет. Сегодня исследователи уверены, что нашли место захоронения под обыкновенной парковкой в Винчестере. Нам предстоит разобраться, как монарх-просветитель оказался под слоем асфальта и почему ученые до сих пор спорят о подлинности находок.

Фото: commons.wikimedia.org by Antony McCallum: Who is the uploader, photographer, full copyright owner and proprietor of WyrdLight.com, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Сент-Дэвидс

Скелеты в церковных подвалах

История Альфреда напоминает бесконечный переезд. Он умер в 899 году и сначала лежал в Старом соборе Винчестера. Затем его перенесли в Новый собор, а в XII веке — в аббатство Хайд. В XIX веке археологи вытащили из каменного гроба скелет под руинами церкви Святого Варфоломея. Все решили, что это Альфред. Останки торжественно переместили в Винчестерский собор, но в 1960-х годах во время ремонта их просто потеряли.

"Средневековые захоронения часто страдали от фанатизма реформаторов или банальной бесхозяйственности строителей", — объяснил в беседе с Pravda.Ru российский историк Алексей Громов.

Церковные власти и ученые прошлого не слишком заботились о маркировке ящиков. В итоге главная реликвия Уэссекса растворилась среди костей других прихожан. Поиски зашли в тупик, пока за дело не взялись современные поисковики с георадарами.

Монарх под парковочным местом

Исследователь Джеймс Моррисон утверждает, что нашел правильную точку. Он потратил годы на изучение старых карт и архивных записей. По его версии, кости Альфреда лежат под муниципальной парковкой в Винчестере. Раньше здесь стоял каменный крест, обозначавший место захоронения. Позже его заменили на современный и немного сдвинули. Моррисон считает, что кости остались на прежней глубине, а сверху просто положили асфальт.

Период Место нахождения останков IX–XII века Старый собор и аббатство Хайд XIX век Церковь Святого Варфоломея Наши дни Вероятная зона под парковкой

Команда провела сканирование и обнаружила аномалии в грунте. Пятна на радаре соответствуют размерам крупного человеческого скелета. Слой земли в этой зоне выглядит перемешанным. Это подтверждает версию о том, что могилу тревожили в прошлом, когда переносили ценности или сносили стены аббатства.

"Без полноценной генетической экспертизы любые находки под асфальтом остаются лишь гипотезой", — подчеркнула специально для Pravda.Ru российский историк Екатерина Мельникова.

Аргументы за и против

Если находку подтвердят, это станет финалом самой долгой детективной истории Британии. Альфред не просто король, он символ сопротивления. Он разделил влияние с данами и создал систему бургов — укрепленных городов. Однако научное сообщество не спешит открывать шампанское. Слишком много раз кости великих людей оказывались останками обычных монахов или местных жителей.

"В истории Англии уже был случай с Ричардом III, найденным под стоянкой, так что прецедент существует", — отметил мировой историк Даниил Лаврентьев.

Для раскопок нужно разрешение городских властей и церкви. Парковка — объект действующий, и просто так копать ямы в центре города никто не позволит. Моррисон готовит документы для полноценной экспедиции. Он уверен, что Альфред ждет своего часа всего в паре метров под колесами автомобилей.

Ответы на популярные вопросы об Альфреде Великом

Почему Альфреда называют Великим?

Это единственный английский монарх с таким титулом. Он спас страну от полного захвата викингами и провел масштабную судебную реформу.

Как кости могли потеряться?

Во время английской Реформации монастыри грабили и разрушали. Ценные саркофаги разбивали, а содержимое часто выбрасывали или закапывали в безымянных ямах.

Зачем современным людям искать его могилу?

Это вопрос национальной идентичности и шанс провести анализ ДНК. Мы сможем узнать о болезнях короля, его питании и происхождении.