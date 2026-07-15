Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Медики составили список мер предосторожности при температуре воздуха выше 38 градусов
Ученые из Каролины раскрыли механизм сверхбыстрого захлопывания ловушек венериной мухоловки
Секреты чистого лица: 5 правил ухода, которые не дадут демодексу размножаться
Смерть после пятого раунда: амбициозный проект в Миннесоте натолкнулся на жесткий закон биологии
Апелляционный суд США возобновил иски к производителям парацетамола о рисках развития аутизма и СДВГ
Ученые NC State доказали пользу видео с природными ландшафтами для психики горожан
Диета не должна съедать результат: эти 5 продуктов помогут сохранить мышцы при похудении
Живые танки: невероятные навыки этих древних пород собак не оставляют шансов даже волку
Сердце летит в бешеном ритме: это провоцирует синдром тахикардию и аритмию

Звуковой барьер пал без шума: X-59 в США подготовил почву для революции в авиации

Интересные Новости

Экспериментальный самолет NASA X-59 впервые преодолел звуковой барьер. Разработка в рамках программы QueSST (Quiet Supersonic Technology) призвана доказать, что сверхзвуковые перелеты над сушей могут проходить без оглушительного звукового удара.

Взлет самолета на фоне закатного солнца над аэропортом
Фото: Pravda.Ru by Оксана Лазаренко is licensed under Все права защищены
Взлет самолета на фоне закатного солнца над аэропортом

В США сверхзвуковые полеты над территорией страны запрещены с 1973 года. Причиной стал сильный акустический удар, который сопровождал такие перелеты и создавал серьезный шум в населенных пунктах. X-59 спроектирован так, чтобы вместо резкого грохота создавать лишь глухой, мягкий хлопок.

Испытания прошли в Центре летных исследований Армстронга в Калифорнии. Результаты полета подтвердили, что примененные технологии позволяют снизить интенсивность звукового удара до приемлемого уровня, что делает возможным возвращение сверхзвуковых рейсов над жилыми районами.

Конструктивные особенности X-59

Снижение шума достигается за счет специфической аэродинамики самолета. Основные элементы конструкции включают:

  • удлиненный и тонкий носовой обтекатель;
  • особую форму фюзеляжа, которая распределяет ударные волны, возникающие при движении на сверхзвуковой скорости.

Эти решения не позволяют волнам объединяться в один мощный удар, который обычно слышен на земле как взрыв.

Перспективы коммерческого использования

NASA планирует продолжить серию испытаний X-59 для сбора дополнительных данных и доработки технологии. Конечная цель программы — создание гражданских пассажирских самолетов, способных летать на сверхзвуковых скоростях без ущерба для жителей наземных территорий.

Реализация этого проекта зависит не только от технических успехов, но и от пересмотра авиационных правил, которые действуют с 1970-х годов. Если технология будет признана эффективной, это может привести к возвращению сверхзвуковых пассажирских перевозок в ближайшие десятилетия.

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Миллионы баррелей в ловушке: российский танкерный флот замер в ожидании фатального решения
Нефть
Миллионы баррелей в ловушке: российский танкерный флот замер в ожидании фатального решения
То, что вчера считали хламом, сегодня ищут по всей стране: какие советские вещи снова в цене
Недвижимость
То, что вчера считали хламом, сегодня ищут по всей стране: какие советские вещи снова в цене
Эпоха чугунных двигателей ушла в прошлое: конструкторы ограничили срок службы современных машин
Авто
Эпоха чугунных двигателей ушла в прошлое: конструкторы ограничили срок службы современных машин
Популярное
Такой наглости не ожидали: Пекин выставил Москве ультиматум по стоимости важнейшего ресурса

Переговоры по стратегическому газовому маршруту зашли в тупик из-за попытки партнера радикально изменить финансовые условия соглашения в свою пользу.

Такой наглости не ожидали: Пекин выставил Москве ультиматум по стоимости важнейшего ресурса
Эпоха чугунных двигателей ушла в прошлое: конструкторы ограничили срок службы современных машин
Эпоха чугунных двигателей ушла в прошлое: конструкторы ограничили срок службы современных машин
Мечты разбились о суровую реальность: владельцы в РФ массово избавляются от новых Chery и Haval
Запад уверовал в безнаказанность: заводы для ВСУ могут лишиться привычной неприкосновенности
Секретный план Макрона: коалиция на границах Украины готова к действиям Любовь Степушова Восточная шкатулка: Эрдоган предложил главам Евросоюза сыграть в "русскую рулетку"? Андрей Николаев Долгожданная премьера о судьбах отцов и детей: социальные сети обеспечили неожиданный успех Анжела Якубовская
Последний нефтяной щит Америки рухнул: Трамп оказался перед мировым энергетическим штормом
Забытая яма в Якутске: как русские доказали то, во что не верила вся Европа
Крымский мост снова открыт, но проехать смогут не все: какие ограничения действуют сейчас
Крымский мост снова открыт, но проехать смогут не все: какие ограничения действуют сейчас
Последние материалы
Ученые из Каролины раскрыли механизм сверхбыстрого захлопывания ловушек венериной мухоловки
Секреты чистого лица: 5 правил ухода, которые не дадут демодексу размножаться
Смерть после пятого раунда: амбициозный проект в Миннесоте натолкнулся на жесткий закон биологии
Апелляционный суд США возобновил иски к производителям парацетамола о рисках развития аутизма и СДВГ
Ученые NC State доказали пользу видео с природными ландшафтами для психики горожан
Диета не должна съедать результат: эти 5 продуктов помогут сохранить мышцы при похудении
Живые танки: невероятные навыки этих древних пород собак не оставляют шансов даже волку
Сердце летит в бешеном ритме: это провоцирует синдром тахикардию и аритмию
Бензин закипает быстрее чая: физическая аномалия в баке может обернуться кошмаром для владельцев
Системы ЖКХ начнут автоматически отслеживать аномальные скачки потребления воды
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.