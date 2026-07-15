Звуковой барьер пал без шума: X-59 в США подготовил почву для революции в авиации

Экспериментальный самолет NASA X-59 впервые преодолел звуковой барьер. Разработка в рамках программы QueSST (Quiet Supersonic Technology) призвана доказать, что сверхзвуковые перелеты над сушей могут проходить без оглушительного звукового удара.
В США сверхзвуковые полеты над территорией страны запрещены с 1973 года. Причиной стал сильный акустический удар, который сопровождал такие перелеты и создавал серьезный шум в населенных пунктах. X-59 спроектирован так, чтобы вместо резкого грохота создавать лишь глухой, мягкий хлопок.
Испытания прошли в Центре летных исследований Армстронга в Калифорнии. Результаты полета подтвердили, что примененные технологии позволяют снизить интенсивность звукового удара до приемлемого уровня, что делает возможным возвращение сверхзвуковых рейсов над жилыми районами.
Снижение шума достигается за счет специфической аэродинамики самолета. Основные элементы конструкции включают:
Эти решения не позволяют волнам объединяться в один мощный удар, который обычно слышен на земле как взрыв.
NASA планирует продолжить серию испытаний X-59 для сбора дополнительных данных и доработки технологии. Конечная цель программы — создание гражданских пассажирских самолетов, способных летать на сверхзвуковых скоростях без ущерба для жителей наземных территорий.
Реализация этого проекта зависит не только от технических успехов, но и от пересмотра авиационных правил, которые действуют с 1970-х годов. Если технология будет признана эффективной, это может привести к возвращению сверхзвуковых пассажирских перевозок в ближайшие десятилетия.
Переговоры по стратегическому газовому маршруту зашли в тупик из-за попытки партнера радикально изменить финансовые условия соглашения в свою пользу.