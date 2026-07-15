Звуковой барьер пал без шума: X-59 в США подготовил почву для революции в авиации

Экспериментальный самолет NASA X-59 впервые преодолел звуковой барьер. Разработка в рамках программы QueSST (Quiet Supersonic Technology) призвана доказать, что сверхзвуковые перелеты над сушей могут проходить без оглушительного звукового удара.

Фото: Pravda.Ru by Оксана Лазаренко is licensed under Все права защищены Взлет самолета на фоне закатного солнца над аэропортом

В США сверхзвуковые полеты над территорией страны запрещены с 1973 года. Причиной стал сильный акустический удар, который сопровождал такие перелеты и создавал серьезный шум в населенных пунктах. X-59 спроектирован так, чтобы вместо резкого грохота создавать лишь глухой, мягкий хлопок.

Испытания прошли в Центре летных исследований Армстронга в Калифорнии. Результаты полета подтвердили, что примененные технологии позволяют снизить интенсивность звукового удара до приемлемого уровня, что делает возможным возвращение сверхзвуковых рейсов над жилыми районами.

Конструктивные особенности X-59

Снижение шума достигается за счет специфической аэродинамики самолета. Основные элементы конструкции включают:

удлиненный и тонкий носовой обтекатель;

особую форму фюзеляжа, которая распределяет ударные волны, возникающие при движении на сверхзвуковой скорости.

Эти решения не позволяют волнам объединяться в один мощный удар, который обычно слышен на земле как взрыв.

Перспективы коммерческого использования

NASA планирует продолжить серию испытаний X-59 для сбора дополнительных данных и доработки технологии. Конечная цель программы — создание гражданских пассажирских самолетов, способных летать на сверхзвуковых скоростях без ущерба для жителей наземных территорий.

Реализация этого проекта зависит не только от технических успехов, но и от пересмотра авиационных правил, которые действуют с 1970-х годов. Если технология будет признана эффективной, это может привести к возвращению сверхзвуковых пассажирских перевозок в ближайшие десятилетия.