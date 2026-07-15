Шок для историков Карибского бассейна: дно гавани Нассау выдало секреты быта пиратов XVII-XVIII веков

Команда археологов и кинематографистов обнаружила шесть затонувших судов в закрытой зоне гавани Нассау на Багамах. Три из них, по предварительной оценке исследователей, могут относиться к эпохе "золотого века" карибского пиратства.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Пиратский клад

Найденные обломки кораблей датируются XVII и XVIII веками. Специалисты выделили три объекта с характерными признаками пиратских судов того времени:

крупный корабль длиной около 30 метров (100 футов), конструкция корпуса которого совпадает с историческими описаниями;

судно меньшего размера с трюмом, который мог использоваться для хранения награбленного имущества;

корабль с уникальным дизайном, который, вероятно, отличался высокой скоростью и маневренностью для ухода от преследования.

Объекты находятся на мелководье, что упрощает дальнейшее изучение и доступ к ним. Сейчас команда работает в рамках проекта по картированию и документированию подводных археологических памятников Багамских островов.

Перспективы исследований

Национальный музей Багамских островов уже вступил в тесное сотрудничество с исследователями. Музей взял на себя контроль за сохранением находок и планирует организовать выставки с артефактами, которые удастся поднять с этих объектов.

Археологи рассчитывают найти личные вещи экипажей и оружие. Такие предметы позволят точнее реконструировать быт пиратов и их деятельность в Карибском бассейне. В настоящее время работы по изучению шести затонувших судов продолжаются.