Шок для историков Карибского бассейна: дно гавани Нассау выдало секреты быта пиратов XVII-XVIII веков

Команда археологов и кинематографистов обнаружила шесть затонувших судов в закрытой зоне гавани Нассау на Багамах. Три из них, по предварительной оценке исследователей, могут относиться к эпохе "золотого века" карибского пиратства.
Найденные обломки кораблей датируются XVII и XVIII веками. Специалисты выделили три объекта с характерными признаками пиратских судов того времени:
Объекты находятся на мелководье, что упрощает дальнейшее изучение и доступ к ним. Сейчас команда работает в рамках проекта по картированию и документированию подводных археологических памятников Багамских островов.
Национальный музей Багамских островов уже вступил в тесное сотрудничество с исследователями. Музей взял на себя контроль за сохранением находок и планирует организовать выставки с артефактами, которые удастся поднять с этих объектов.
Археологи рассчитывают найти личные вещи экипажей и оружие. Такие предметы позволят точнее реконструировать быт пиратов и их деятельность в Карибском бассейне. В настоящее время работы по изучению шести затонувших судов продолжаются.
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