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Ученые из Каролины раскрыли механизм сверхбыстрого захлопывания ловушек венериной мухоловки

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Венерины мухоловки захлопывают свои ловушки менее чем за секунду. Исследователи из Северной и Южной Каролины выяснили, что такая скорость обеспечивается резким изменением свойств клеточных стенок в наружном слое листьев растения.

Венерина мухоловка
Фото: creativecommons.org by TyshkunVictor, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Венерина мухоловка

Механизм работает следующим образом: при стимуляции ловушки стенки клеток внешнего слоя внезапно размягчаются. Это позволяет структурам листа быстро сработать как петля и захлопнуться, фиксируя насекомое внутри.

Изучение биомеханики хищного растения позволяет понять, как оно адаптировалось к выживанию в условиях бедных питательными веществами почв. Изменение свойств клеток в стенках ловушки делает растение эффективным охотником, способным реагировать почти мгновенно.

По мнению авторов работы, полученные данные расширяют знания о стратегиях выживания плотоядных растений и могут быть использованы при разработке новых технологий, основанных на принципах растительной механики.

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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