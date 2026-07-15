Венерины мухоловки захлопывают свои ловушки менее чем за секунду. Исследователи из Северной и Южной Каролины выяснили, что такая скорость обеспечивается резким изменением свойств клеточных стенок в наружном слое листьев растения.
Механизм работает следующим образом: при стимуляции ловушки стенки клеток внешнего слоя внезапно размягчаются. Это позволяет структурам листа быстро сработать как петля и захлопнуться, фиксируя насекомое внутри.
Изучение биомеханики хищного растения позволяет понять, как оно адаптировалось к выживанию в условиях бедных питательными веществами почв. Изменение свойств клеток в стенках ловушки делает растение эффективным охотником, способным реагировать почти мгновенно.
По мнению авторов работы, полученные данные расширяют знания о стратегиях выживания плотоядных растений и могут быть использованы при разработке новых технологий, основанных на принципах растительной механики.
Переговоры по стратегическому газовому маршруту зашли в тупик из-за попытки партнера радикально изменить финансовые условия соглашения в свою пользу.