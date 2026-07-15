Ученые из Каролины раскрыли механизм сверхбыстрого захлопывания ловушек венериной мухоловки

Венерины мухоловки захлопывают свои ловушки менее чем за секунду. Исследователи из Северной и Южной Каролины выяснили, что такая скорость обеспечивается резким изменением свойств клеточных стенок в наружном слое листьев растения.

Фото: creativecommons.org by TyshkunVictor, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Венерина мухоловка

Механизм работает следующим образом: при стимуляции ловушки стенки клеток внешнего слоя внезапно размягчаются. Это позволяет структурам листа быстро сработать как петля и захлопнуться, фиксируя насекомое внутри.

Изучение биомеханики хищного растения позволяет понять, как оно адаптировалось к выживанию в условиях бедных питательными веществами почв. Изменение свойств клеток в стенках ловушки делает растение эффективным охотником, способным реагировать почти мгновенно.

По мнению авторов работы, полученные данные расширяют знания о стратегиях выживания плотоядных растений и могут быть использованы при разработке новых технологий, основанных на принципах растительной механики.