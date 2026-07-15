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Специалисты из MBARI выявили связь между присутствием людей и поведением китов

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Исследователи из Калифорнийского университета в Санта-Круз и Исследовательского института океанариума залива Монтерей (MBARI) изучили редкое поведение горбатых китов, которое называют "зеванием" (gaping). Для анализа ученые использовали тысячи фотографий и видеороликов, опубликованных туристами в социальных сетях Instagram и Facebook.

Исследование: дельфины и киты часто вступают в дружеские игровые контакты
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Исследование: дельфины и киты часто вступают в дружеские игровые контакты

Суть явления заключается в том, что кит широко открывает пасть, не предпринимая попыток поймать добычу. Поскольку такое поведение фиксируется редко, традиционных методов полевых исследований было недостаточно для сбора массива данных. С помощью материалов из соцсетей авторы работы смогли проанализировать контекст, в котором происходит действие.

Возможные причины поведения

В статье, опубликованной в журнале Marine Mammal Science, ученые предлагают несколько версий того, зачем киты широко открывают пасть:

  • Социальное взаимодействие: киты часто "зевали" в группах, что может указывать на форму коммуникации между особями.
  • Физическая разминка: некоторые случаи фиксировались во время выпрыгиваний из воды или других активных движений, что может быть способом растяжки мышц челюсти.
  • Игра: характер движений в ряде эпизодов указывает на игровой элемент поведения.

Анализ показал, что интенсивность "зевания" зависит от сезона и географии. В частности, поведение чаще наблюдалось в районах, где концентрируются туристические группы для наблюдения за китами. Это дает основание предположить, что присутствие людей может влиять на действия животных.

Точная причина "зевания" пока не установлена, однако исследователи пришли к выводу, что данные гражданской науки позволяют создать более полную картину взаимодействия горбатых китов друг с другом и окружающей средой.

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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