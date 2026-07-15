Специалисты из MBARI выявили связь между присутствием людей и поведением китов

Исследователи из Калифорнийского университета в Санта-Круз и Исследовательского института океанариума залива Монтерей (MBARI) изучили редкое поведение горбатых китов, которое называют "зеванием" (gaping). Для анализа ученые использовали тысячи фотографий и видеороликов, опубликованных туристами в социальных сетях Instagram и Facebook.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Исследование: дельфины и киты часто вступают в дружеские игровые контакты

Суть явления заключается в том, что кит широко открывает пасть, не предпринимая попыток поймать добычу. Поскольку такое поведение фиксируется редко, традиционных методов полевых исследований было недостаточно для сбора массива данных. С помощью материалов из соцсетей авторы работы смогли проанализировать контекст, в котором происходит действие.

Возможные причины поведения

В статье, опубликованной в журнале Marine Mammal Science, ученые предлагают несколько версий того, зачем киты широко открывают пасть:

Социальное взаимодействие: киты часто "зевали" в группах, что может указывать на форму коммуникации между особями.

киты часто "зевали" в группах, что может указывать на форму коммуникации между особями. Физическая разминка: некоторые случаи фиксировались во время выпрыгиваний из воды или других активных движений, что может быть способом растяжки мышц челюсти.

некоторые случаи фиксировались во время выпрыгиваний из воды или других активных движений, что может быть способом растяжки мышц челюсти. Игра: характер движений в ряде эпизодов указывает на игровой элемент поведения.

Анализ показал, что интенсивность "зевания" зависит от сезона и географии. В частности, поведение чаще наблюдалось в районах, где концентрируются туристические группы для наблюдения за китами. Это дает основание предположить, что присутствие людей может влиять на действия животных.

Точная причина "зевания" пока не установлена, однако исследователи пришли к выводу, что данные гражданской науки позволяют создать более полную картину взаимодействия горбатых китов друг с другом и окружающей средой.