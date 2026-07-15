Археологи в Мюнстере обнаружили в средневековом туалете кожаный восковой блокнот XIII века

Археологи из организации LWL Archaeology for Westphalia обнаружили в средневековом туалете в городе Мюнстер (Германия) кожаный блокнот с восковыми страницами. Предмет сохранился в отличном состоянии спустя 800 лет, а записи на латыни позволяют предположить, что владельцем был богатый купец, который случайно выронил вещь во время посещения уборной.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Замок Эльц в тумане

Блокнот представляет собой деревянную основу с восковым покрытием. Такие изделия в Средние века использовали для ведения записей и расчетов. В ходе раскопок в Вестфалии специалисты зафиксировали, что страницы содержат не только текст, написанный латинским курсивом, но и числовые данные, что указывает на использование предмета в качестве бухгалтерской книги для ведения бизнеса.

Почему артефакт сохранился

Исключительная сохранность записей обусловлена двумя факторами. Во-первых, защитный слой воска предотвратил разрушение материала. Во-вторых, анаэробные условия (отсутствие кислорода) в выгребной яме остановили процессы гниения и распада органики.

Находка дает представление о методах учета в XIII веке. Анализ текста показал, что купцы того времени сочетали латынь с местными диалектами, а наличие математических помет подтверждает высокий уровень грамотности и навыков счета в торговом сословии.

В настоящее время блокнот проходит процесс консервации. Специалисты планируют полностью расшифровать текст, чтобы узнать больше о деятельности и жизни владельца документа.