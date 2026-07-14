Выбор в пользу огромной силы: развитие черепа тираннозавра привело к атрофии его передних лап

Короткие передние конечности тираннозавра рекса стали результатом эволюционного компромисса: размер лап уменьшался по мере того, как череп хищника становился мощнее. К такому выводу пришли исследователи, чья работа опубликована в журнале Nature.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Тираннозавр рекс в дикой природе

Ученые проанализировали пропорции черепа и конечностей различных видов теропод — двуногих динозавров, большинство из которых были плотоядными. Анализ показал закономерность: чем массивнее и сильнее был череп животного, тем меньше становились его передние лапы.

По мнению авторов исследования, такая трансформация произошла из-за естественного отбора. Усиление челюстного аппарата позволило динозаврам эффективнее убивать добычу и перерабатывать пищу, что сделало передние конечности второстепенными в процессе охоты. Таким образом, сокращение лап не было случайным генетическим сбоем, а стало следствием специализации хищника.

Особенности других видов

Специалисты проверили эту гипотезу на других крупных тероподах, в том числе на гиганотозаврах (Giganotosaurus) и кархародонтозаврах (Carcharodontosaurus). В этих группах зафиксирована аналогичная тенденция, что подтверждает: подобная адаптация была распространена среди многих крупных хищных динозавров, а не только у T. rex.

Такое распределение ресурсов организма позволило этим существам занять нишу высших хищников. Черепа стали приспособлены для нанесения сокрушительных укусов и дробления костей, в то время как функциональная роль передних конечностей существенно снизилась.