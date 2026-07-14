Великобритания: возле Стоунхенджа восстановили неолитический зал возрастом 4500 лет

Рядом со Стоунхенджем восстановили неолитический зал возрастом 4500 лет. Археологи и волонтёры построили реплику здания, используя исключительно доисторические инструменты и методы строительства.
Прототипом для реконструкции послужили находки из близлежащего поселения Дуррингтон-Уоллс. Предполагается, что подобные сооружения в древности использовались для проведения зимних пиршеств. Теперь здание станет образовательным пространством для студентов.
Проект организован English Heritage. Главным условием работы стал полный отказ от современных технологий: команда применяла только те материалы и техники, которые были доступны людям в эпоху неолита. Это позволило участникам на практике изучить инженерные приемы и ремесленные навыки древних общин.
По мнению организаторов, такой подход помогает глубже понять, как доисторические люди взаимодействовали с окружающей средой, организовывали быт и труд.
Завершенный объект будет функционировать как "живой музей". В зале планируют проводить образовательные программы и мероприятия, чтобы посетители могли увидеть внутреннее устройство неолитического жилища изнутри.
|Параметр
|Детали проекта
|Возраст оригинала
|4500 лет
|Местоположение
|Стоунхендж (Великобритания)
|Основа реплики
|Находки из Дуррингтон-Уоллс
|Методы стройки
|Доисторические инструменты и техники
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