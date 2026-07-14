Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Магия лаймовых лепестков: как одна цинния может изменить настроение всего вашего сада
Приморье окажется в эпицентре стихии: резкая смена ветра в среду принесет серьезные риски
Авиарейсы один за другим сменили время: в Сахалинской области резко изменили статус семи маршрутов
Тихий убийца сосудов отступит: привычный продукт заставил холестериновые бляшки замедлить рост
Руководство хлебозавода попало в ловушку: судебный вердикт в Олонце вернул людей в цеха
Исследование в Нью-Йорке доказало способность белух узнавать себя в зеркале
Построили в рекордно короткие сроки: в Омской области открыли путь в село Чебаклы
США: проблемы на производстве стали причиной отказа в регистрации нового онкопрепарата
Логистика Пскова выйдет на новый уровень: перекройка маршрутов лишила город старых проблем

Великобритания: возле Стоунхенджа восстановили неолитический зал возрастом 4500 лет

Интересные Новости

Рядом со Стоунхенджем восстановили неолитический зал возрастом 4500 лет. Археологи и волонтёры построили реплику здания, используя исключительно доисторические инструменты и методы строительства.

Стоунхендж
Фото: commons.wikimedia.org by Cbuske46, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Стоунхендж

Прототипом для реконструкции послужили находки из близлежащего поселения Дуррингтон-Уоллс. Предполагается, что подобные сооружения в древности использовались для проведения зимних пиршеств. Теперь здание станет образовательным пространством для студентов.

Особенности строительства

Проект организован English Heritage. Главным условием работы стал полный отказ от современных технологий: команда применяла только те материалы и техники, которые были доступны людям в эпоху неолита. Это позволило участникам на практике изучить инженерные приемы и ремесленные навыки древних общин.

По мнению организаторов, такой подход помогает глубже понять, как доисторические люди взаимодействовали с окружающей средой, организовывали быт и труд.

Назначение объекта

Завершенный объект будет функционировать как "живой музей". В зале планируют проводить образовательные программы и мероприятия, чтобы посетители могли увидеть внутреннее устройство неолитического жилища изнутри.

Параметр Детали проекта
Возраст оригинала 4500 лет
Местоположение Стоунхендж (Великобритания)
Основа реплики Находки из Дуррингтон-Уоллс
Методы стройки Доисторические инструменты и техники
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Альтернатива дениму: 8 моделей брюк, в которых вам будет комфортнее, чем в джинсах
Красота и стиль
Альтернатива дениму: 8 моделей брюк, в которых вам будет комфортнее, чем в джинсах
Будапешт раскачивают перед новым решением ЕС: за кадровой борьбой проступил украинский след
Мир. Новости мира
Будапешт раскачивают перед новым решением ЕС: за кадровой борьбой проступил украинский след
Прогулки станут роскошью: в Калининграде ограничили доступ в главные парки города
Калининградская область
Прогулки станут роскошью: в Калининграде ограничили доступ в главные парки города
Популярное
Такой наглости не ожидали: Пекин выставил Москве ультиматум по стоимости важнейшего ресурса

Переговоры по стратегическому газовому маршруту зашли в тупик из-за попытки партнера радикально изменить финансовые условия соглашения в свою пользу.

Такой наглости не ожидали: Пекин выставил Москве ультиматум по стоимости важнейшего ресурса
Эпоха чугунных двигателей ушла в прошлое: конструкторы ограничили срок службы современных машин
Эпоха чугунных двигателей ушла в прошлое: конструкторы ограничили срок службы современных машин
Мечты разбились о суровую реальность: владельцы в РФ массово избавляются от новых Chery и Haval
Запад уверовал в безнаказанность: заводы для ВСУ могут лишиться привычной неприкосновенности
Секретный план Макрона: коалиция на границах Украины готова к действиям Любовь Степушова Восточная шкатулка: Эрдоган предложил главам Евросоюза сыграть в "русскую рулетку"? Андрей Николаев Долгожданная премьера о судьбах отцов и детей: социальные сети обеспечили неожиданный успех Анжела Якубовская
Последний нефтяной щит Америки рухнул: Трамп оказался перед мировым энергетическим штормом
Забытая яма в Якутске: как русские доказали то, во что не верила вся Европа
Крымский мост снова открыт, но проехать смогут не все: какие ограничения действуют сейчас
Крымский мост снова открыт, но проехать смогут не все: какие ограничения действуют сейчас
Последние материалы
Авиарейсы один за другим сменили время: в Сахалинской области резко изменили статус семи маршрутов
Великобритания: возле Стоунхенджа восстановили неолитический зал возрастом 4500 лет
Тихий убийца сосудов отступит: привычный продукт заставил холестериновые бляшки замедлить рост
Руководство хлебозавода попало в ловушку: судебный вердикт в Олонце вернул людей в цеха
Исследование в Нью-Йорке доказало способность белух узнавать себя в зеркале
Построили в рекордно короткие сроки: в Омской области открыли путь в село Чебаклы
США: проблемы на производстве стали причиной отказа в регистрации нового онкопрепарата
Логистика Пскова выйдет на новый уровень: перекройка маршрутов лишила город старых проблем
Пять кругов ада: где московские камеры собирают урожай штрафов
Жители высокогорья заждались перемен: масштабное обновление сетей изменит быт Алагирского района
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.