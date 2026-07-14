Великобритания: возле Стоунхенджа восстановили неолитический зал возрастом 4500 лет

Рядом со Стоунхенджем восстановили неолитический зал возрастом 4500 лет. Археологи и волонтёры построили реплику здания, используя исключительно доисторические инструменты и методы строительства.

Фото: commons.wikimedia.org by Cbuske46, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Стоунхендж

Прототипом для реконструкции послужили находки из близлежащего поселения Дуррингтон-Уоллс. Предполагается, что подобные сооружения в древности использовались для проведения зимних пиршеств. Теперь здание станет образовательным пространством для студентов.

Особенности строительства

Проект организован English Heritage. Главным условием работы стал полный отказ от современных технологий: команда применяла только те материалы и техники, которые были доступны людям в эпоху неолита. Это позволило участникам на практике изучить инженерные приемы и ремесленные навыки древних общин.

По мнению организаторов, такой подход помогает глубже понять, как доисторические люди взаимодействовали с окружающей средой, организовывали быт и труд.

Назначение объекта

Завершенный объект будет функционировать как "живой музей". В зале планируют проводить образовательные программы и мероприятия, чтобы посетители могли увидеть внутреннее устройство неолитического жилища изнутри.