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Alphabet запросила разрешение EPA на выпуск 32 миллионов комаров в Калифорнии и Флориде

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Компания Alphabet, владеющая Google, направила запрос в Агентство по охране окружающей среды США (EPA) с целью получить разрешение на выпуск до 32 миллионов комаров в штатах Калифорния и Флорида. Инициатива реализуется в рамках программы Debug, целью которой является сокращение численности насекомых, переносящих опасные заболевания.

Мужчина с пивом и комарами
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Мужчина с пивом и комарами

Проект нацелен на борьбу с популяциями комаров вида Aedes aegypti, которые являются переносчиками лихорадки денге, вируса Западного Нила и других инфекций. Для этого планируется выпускать в среду самцов, которые не кусают людей и не распространяют болезни.

Механизм борьбы основан на использовании бактерии Wolbachia, которая встречается в природе у многих видов насекомых. Инфицирование самцов этой бактерией делает их стерильными. При спаривании такого самца с самкой из "дикой" популяции яйца не вылупляются, что ведет к постепенному сокращению общего числа насекомых в регионе.

Технология и безопасность

По данным разработчиков, метод не предполагает генетической модификации насекомых. Выпуск будет проходить небольшими контролируемыми партиями в течение нескольких месяцев. Организаторы утверждают, что использование Wolbachia безопасно для людей и окружающей среды.

Эффективность подхода была зафиксирована в ходе пилотных программ в Австралии. По словам доктора Скотта О'Нила из Университета Квинсленда, одного из разработчиков техники, в некоторых районах Австралии число случаев заболевания лихорадкой денге снизилось на 70%.

Параметр Детали программы Debug
Общее количество насекомых До 32 млн особей
Регионы выпуска Калифорния и Флорида (США)
Метод стерилизации Бактерия Wolbachia
Целевой вид Aedes aegypti

Несмотря на заверения компании, критики выражают опасения по поводу влияния массового выпуска насекомых на экосистему. В ответ на это Alphabet заявляет, что работает с местными властями и учеными для обеспечения безопасности процесса.

Программа Debug является частью более широкого технологического комплекса по борьбе с инфекциями. Помимо выпуска стерильных особей, компания инвестирует в создание новых типов ловушек и использование дронов для мониторинга численности комаров в режиме реального времени.

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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