Сорок тысяч колонн стоят в ряд: вулканический всплеск Северной Ирландии изменил ландшафт

На атлантическом побережье Северной Ирландии расположен Дорога гигантов — природный объект, состоящий из 40 тысяч почти идеальных шестигранных базальтовых колонн. Территория включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Геологические структуры сформировались примерно 60 миллионов лет назад в период интенсивной вулканической активности. По мнению исследователей, такая форма возникла из-за быстрого охлаждения лавы, что привело к созданию характерных гексагональных узоров.
Специалисты продолжают изучать объект, чтобы детально восстановить последовательность вулканических процессов. Текущие наблюдения позволяют уточнить геологическую историю региона и расширить данные о формировании подобных структур в других частях планеты.
Переговоры по стратегическому газовому маршруту зашли в тупик из-за попытки партнера радикально изменить финансовые условия соглашения в свою пользу.