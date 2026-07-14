Сорок тысяч колонн стоят в ряд: вулканический всплеск Северной Ирландии изменил ландшафт

На атлантическом побережье Северной Ирландии расположен Дорога гигантов — природный объект, состоящий из 40 тысяч почти идеальных шестигранных базальтовых колонн. Территория включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Фото: flickr.com by Kent Wang, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Ирландия

Геологические структуры сформировались примерно 60 миллионов лет назад в период интенсивной вулканической активности. По мнению исследователей, такая форма возникла из-за быстрого охлаждения лавы, что привело к созданию характерных гексагональных узоров.

Специалисты продолжают изучать объект, чтобы детально восстановить последовательность вулканических процессов. Текущие наблюдения позволяют уточнить геологическую историю региона и расширить данные о формировании подобных структур в других частях планеты.