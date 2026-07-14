Исследование в Нью-Йорке доказало способность белух узнавать себя в зеркале

Белухи способны узнавать себя в зеркале. Это означает, что китообразные обладают самосознанием — способностью воспринимать себя как отдельный объект, что ранее приписывали лишь очень узкому кругу видов.
Исследование провели специалисты на базе Нью-Йоркского аквариума Общества охраны дикой природы. В эксперименте приняли участие четыре белухи. Ученые использовали классический "зеркальный тест": животных помещали перед зеркалом и наблюдали за их реакцией.
Киты продемонстрировали поведение, характерное для самораспознавания. В частности, они детально осматривали части собственного тела, которые обычно не видны без зеркала, и реагировали на специальные метки, нанесенные на кожу в местах, доступных для обзора только через отражение.
|Виды, прошедшие зеркальный тест
|Статус
|Люди, шимпанзе, дельфины, слоны
|Подтверждено ранее
|Белухи
|Новое открытие
По словам ведущего исследователя доктора Милденера, такая реакция указывает на сложное понимание белухами собственного тела и окружающего пространства. Результаты работы показывают, что когнитивные способности зубатых китов оказались выше, чем считалось ранее.
Авторы работы полагают, что установленный факт высокого уровня интеллекта белух может изменить отношение людей к этим животным и усилить меры по их защите и сохранению в природе.
Переговоры по стратегическому газовому маршруту зашли в тупик из-за попытки партнера радикально изменить финансовые условия соглашения в свою пользу.