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Исследование в Нью-Йорке доказало способность белух узнавать себя в зеркале

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Белухи способны узнавать себя в зеркале. Это означает, что китообразные обладают самосознанием — способностью воспринимать себя как отдельный объект, что ранее приписывали лишь очень узкому кругу видов.

Белухи
Фото: Own work by Kirill.uyutnov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Белухи

Исследование провели специалисты на базе Нью-Йоркского аквариума Общества охраны дикой природы. В эксперименте приняли участие четыре белухи. Ученые использовали классический "зеркальный тест": животных помещали перед зеркалом и наблюдали за их реакцией.

Киты продемонстрировали поведение, характерное для самораспознавания. В частности, они детально осматривали части собственного тела, которые обычно не видны без зеркала, и реагировали на специальные метки, нанесенные на кожу в местах, доступных для обзора только через отражение.

Виды, прошедшие зеркальный тест Статус
Люди, шимпанзе, дельфины, слоны Подтверждено ранее
Белухи Новое открытие

По словам ведущего исследователя доктора Милденера, такая реакция указывает на сложное понимание белухами собственного тела и окружающего пространства. Результаты работы показывают, что когнитивные способности зубатых китов оказались выше, чем считалось ранее.

Авторы работы полагают, что установленный факт высокого уровня интеллекта белух может изменить отношение людей к этим животным и усилить меры по их защите и сохранению в природе.

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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