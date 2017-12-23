Ученые: графен может существенно снизить вес бронежилетов

Американские ученые пришли к выводу, что плотность бронежилетов можно усилить дополнительными слоями графена.

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Обычно бронежилеты толстые и тяжелые, поэтому движения носящих бронежилет людей затруднены. Чаще всего это приводит к тому, что люди перестают его носить и в конечном итоге получают ранения.

Исследователи из университета Нью-Йорка выяснили, что бронежилет можно построить из двух слоев графена, которые при ударе затвердевают. Любопытно, что таким становится не весь жилет, а только часть, пережившая удар.

Сообщается, что материал, о котором идет речь, называется диамин. По данным ученых, в обычном состоянии он легкий, гибкий, фактически как фольга. Если использовать его при создании бронежилета, то весить экипировка будет гораздо меньше.

До этого стало известно, что в России ученые создали женский бронежилет. Он предназначен для дам, которые служат в органах правопорядка.

Разрабатывать бронежилет начали два года назад, его особенность - в применении новой защитной структуры с использованием металлокерамических бронеэлементов. Жилет производят в восьми различных вариантах, учитывающих рост и особенности женской фигуры. Разработка брони для женщин пока находится на начальной стадии и существующие модели, как правило, изначально были спроектированы для мужчин и затем лишь незначительно модифицированы.

В США, меж тем, разработаны армейские женские бронежилеты. Там женщины составляют 14% рядового состава в армии США, носят они мужские бронежилеты. Женские же чуть короче, там изменилось соотношение талии и груди. Наиболее сложной задачей для учёных стала разработка выпуклых форм в области груди, чтобы бронежилет при этом не потерял свои характеристики. Сейчас эту проблему решают лучшие эксперты по сопромату.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что ученые создадут сверхпрочную броню из волос. По словам Марка Мейерса из университета Калифорнии в Сан-Диего и его коллег, волосы обладают такой же прочностью на грамм массы, что и проволока из стали или других прочных металлов.