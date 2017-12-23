Выяснилось, почему скучающие люди склонны быстрее засыпать

Китайские и японские ученые пришли к выводу, что мозг скучающего человека быстрее включает механизмы сонливости.

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Фактически, механизмы в мозге, управляющие "настройками" сонливости, как и влияние когнитивных и эмоциональных факторов на них все еще не поняты наукой. Как пишет Nature Communications, часть мозга, отвечающая за мотивацию и удовольствие - прилежащее ядро - может влиять и на сон.

Об этом сообщили исследователи в Международном институте медицины сна при Цукубском университете и их коллеги в департаменте Фармакологии Фуданьского университета в Школе базовых медицинских наук.

Они использовали химио-генетические и оптические техники, чтобы удаленно наблюдать за активностью нейронов в прилежащем ядре и их поведением. Японо-китайская команда обнаружила, что прилежащее ядро обладает сильной способностью вызывать сон, неотличимый от одного из главных подвидов естественного сна, - медленноволнового.

Главный автор проекта Йо Ойши пояснил, что "классический сомноген - аденозин - сильный кандидат для "активации" эффекта сна в прилежащих ядрах". Потому вне зависимости от того, высыпаетесь вы или нет, вздремнуть от скуки вам все равно захочется.

К слову, именно кофеин, самый распространенный в мире психостимулятор "возбуждает" нервную систему, как раз блокируя эти рецепторы. В ближайшем будущем ученые могут открыть новые способы лечения бессонницы, основываясь на этих данных, резюмировали исследователи.

"Правда.Ру" ранее писала о том, что сон, который длится меньше 7-8 часов, может привести к смерти. В первую очередь опасность грозит людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями и сахарным диабетом.