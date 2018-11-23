В России выпустят методичку "как спастись от медведя"

Специалисты намерены в течение следующего года подготовить и выпустить общенациональный стандарт того, как человеку стоит себя вести при встрече с полярным медведем.

По словам экспертов, в первую очередь данная информация будет необходима и полезна тем, кто живет и работает в Арктике. В тамошние поселки, говорят специалисты, белые медведи до сих пор частенько заходят, будто к себе в берлогу.

Национальный стандарт, что любопытно, будет называться "Предотвращение конфликтных ситуаций между человеком и белым медведем". В качестве теоретической основы для разрабатываемого нацстандарта специалисты намерены использовать ранее уже опубликованную и известную информацию о том, как стоит вести себя человеку, столкнувшемся один на один с медведем.

Так, например, в арктических поселках зачастую вешаются на окна металлические решетки с длинными острыми прутьями. Это делается для того, чтобы сильный белый медведь не смог не только выломать окно, но и даже подобраться к нему на близкое расстояние.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в одной из деревень России все еще пользуются популярностью жертвоприношения. Людей и медведей суровые жители Пермского края не трогают, но вот молодым телятам в тех краях приходится несладко. Жертвоприношение, что любопытно, так и называется — "быкобой".

Фото: кадр из видео

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