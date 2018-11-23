На дне океана обнаружены загадочные тоннели

Некий Нил Эванс, поработав со спутниковыми картами в программе Google Earth, предъявил миру удивительное открытие: по дну океанов проложены прямые, как автобан, тоннели.
Как рассказывает Poplawok, Нил Эванс "убрал" из океанов воду и обнаружил на их дне сотни прямых линий, похожих на тоннели, которые начинаются у Антарктиды и не поднимаются выше экватора.
"Некоторые тоннели доходят до берегов Южной Америки и Австралии. Однако в северном полушарии они не наблюдаются", — говорит он.
Тоннели на морском дне имеют искусственное происхождение, заявил Эванс, который, судя по всему, не имеет ученого звания. Он основывает свои выводы на том, что природа не способна создавать прямые линии.
Фото: Дни24
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