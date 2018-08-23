В сибирском вузе одели статуи, чтобы не дразнить РПЦ

В Новосибирском государственном университете архитектуры и дизайна обнаженные статуи прикрыли тканью. Композиции расположены в фойе первого этажа.

Это было сделано перед визитом делегации РПЦ, отмечает "НГС.Новости". Организаторы объяснили свой поступок желанием пощадить чувства представителей Церкви, дабы их взгляд не упал на обнаженные статую мужчин и женщин.

Стоит отметить, что священнослужители прибыли в вуз, т. к. там проходила конференция "Новосибирск — город безграничных возможностей". Они участвовали в мероприятии Smart Urban, рассказывали о доступности церквей для маломобильных людей.

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