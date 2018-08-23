В сибирском вузе одели статуи, чтобы не дразнить РПЦ

В Новосибирском государственном университете архитектуры и дизайна обнаженные статуи прикрыли тканью. Композиции расположены в фойе первого этажа.
Это было сделано перед визитом делегации РПЦ, отмечает "НГС.Новости". Организаторы объяснили свой поступок желанием пощадить чувства представителей Церкви, дабы их взгляд не упал на обнаженные статую мужчин и женщин.
Стоит отметить, что священнослужители прибыли в вуз, т. к. там проходила конференция "Новосибирск — город безграничных возможностей". Они участвовали в мероприятии Smart Urban, рассказывали о доступности церквей для маломобильных людей.
Читайте также:
РПЦ обвинила россиян в потакании неоязычеству
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Употребление на завтрак овсяной каши поможет снизить уровень холестерина в крови, похудеть и даже избежать рака.
Новый санкционный сезон, который открывает Вашингтон, не мог оставить равнодушными российских демократов. Вот и Михаил Касьянов видит будущее мрачным.
Руцкой рассекретил страшные факты - во время путча-1991 Ельцин неистово пил и все время пытался сбежать в посольство США, а после развала СССР отчитался Бушу.
Санкционные игры США привели к неожиданным по адекватности оценкам текущего момента даже в Евросоюзе, а Германия и вовсе предложила создать европейский SWIFT.