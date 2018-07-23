Умная Москва, тупая провинция: составлена карта IQ по регионам России

На основании данных международной программы по оценке образовательных достижений учащихся, исследователями была составлена карта средней количественной оценки уровня интеллекта по регионам России. Об этом сообщили "Новые известия".

Фото: https://trim-c.livejournal.com/2532428.html

Стоит отметить, что расхождение между самым "умным" и "глупым" российскими регионами относительно невелико — всего каких-то 8,6 баллов. Интересно, что в других государствах разрыв этот гораздо и гораздо больше. Так, например, 72 балла на Ямайке и аж 102 в Германии.

Лидируют в данном рейтинге Москва и другие российские города-миллионники. Помимо столицы Российской Федерации в лидерах рейтинга значатся Санкт-Петербург, Тюменская, Саратовская, Самарская, Омская, Новосибирская и Липецкая области. Жители вышеперечисленных регионов, отмечают исследователи, не глупее среднестатистического китайца или британца.

Чуть ниже в рейтинге расположились Свердловская и Вологодская области, республики Татарстан и Башкортостан. Средний IQ жителей данных регионов сопоставим с данными по Соединенным Штатам Америки, Финляндии, Украине и Белоруссии.

Самые низкие показатели среднего IQ у населения среди регионов РФ зафиксированы в Якутии, Ставропольском крае, Иркутской и Калужской областях, республиках Северного Кавказа. Показатели среднего IQ среди жителей данных регионов выше, например, чем у выходцев из Бразилии, Мексики, Ирана, Индии и Египта, но на одном уровне с болгарами, греками и армянами.

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