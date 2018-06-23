Тревога и стресс позволяют людям контролировать свои действия

Ученые из Соединенных Штатов Америки пришли к выводу, что люди, страдающие от тревоги и стресса, менее склонны к риску. Также исследователи пришли к выводу, что в состоянии стресса человеческий мозг активизируется и в большой степени следит за поведением организма.

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К таким выводам ученые пришли благодаря следующему эксперименту. Четыре десятка респондентов выбирали одну из двух игральных карт на экране. Перед показом каждой пары карт участникам эксперимента предлагалась инструкция, описывающая выигрыш для каждого из вариантов. Так, за картой скрывались ромб либо квадрат, но денежное вознаграждение за них отличалось.

Активность головного мозга записывали с помощью ЭЭГ-электродов, прикрепленных в районе лобных долей. Результаты показали, что те участники, что тревожились больше остальных, сторонились рискованных решений. Отказ от риска объяснили повышенным когнитивным контролем, который помогает тревожным людям делать выбор в пользу наименьшей эмоциональной затраты.

Как ранее писала "Правда.Ру", ученые Рурского университета выяснили, что депрессия может привести к ранней деменции. Исследователи заявили, что воспоминания могут навсегда стереться из памяти человека, если он пребывает в затяжной депрессии.

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