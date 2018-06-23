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Рейтинг репутации стран: Россия на 52-ом месте.

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Представители международной компании Reputation Institute составили рейтинг репутации стран. Российская Федерация занимается в нем 52-ую позицию.

Рейтинг репутации стран: Россия на 52-ом месте.. 388561.jpeg
Фото: saratov.gov.ru

Рейтинг, составляемый ежегодно, учитывает уровень коррупции и преступности в стране, социально-экономическую политику, экологическую ситуацию в государстве, а также состояние городов и их инфраструктуру. По результатам оценки данных параметров странам и начисляются баллы, благодаря которым составляется данный рейтинг.

Предсказуемо, что в лидерах рейтинга оказались страны Скандинавии: Швеция, Финляндия, Норвегия и Дания. Помимо этих стран в первой десятке рейтинга расположились еще две европейских страны — Нидерланды и Швейцария. В десятку вошли также Новая Зеландия, Австралия, Канада и Япония.

Российская Федерация же заняла в рейтинге 52-ое место, между Нигерией и Саудовской Аравией. Обогнали Россию такие страны, как, например, Венесуэла, Бангладеш и Колумбия. Позади же остались Ирак и Иран. Составители рейтинги уточняют, кстати, что на следующий год Россия, скорее всего, займет более высокое место благодаря проходящему в стране чемпионату мира по футболу.

Отметим также, что по сравнению с предыдущим годом Россия опустилась вниз сразу на несколько позиций. Эксперты отмечают, что виной тому низкая заинтересованность в стране туристов и уменьшавшаяся инвестиционная привлекательность страны.

Также серьезно понизился уровень и Соединенных Штатов Америки. Они занимают 34-ую строчку в рейтинге. Очевидно, что на позиции США повлияла политика нынешнего лидера страны Дональда Трампа.

Ранее "Правда.Ру" приводила рейтинг лучших дорог мира. В нем Россия заняла 114 место, обогнав Казахстан и Украину, но но уступила таким странам, как Бенин и Бурунди.

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