Установлена неожиданная причина, почему люди становятся несчастными

Когда вы кушаете один, то становитесь несчастным. К таким итогам пришли организаторы исследования, что прошло в центре Oxford Economics для Sainsbury's.

Специалисты попросили 8 тысяч совершеннолетних жителей Англии оценить от 0 до 100 свою самооценку, прокомментировать, насколько они счастливы и удовлетворены, а также обеспокоены. Участники опроса, принимавшие пищу в одиночестве, заработали на 7,9 баллов меньше, нежели те, кто разделял трапезу хоть с кем-то. Причем оказалось важным, что это общение должно быть реальным, без содействия гаджетов.

Исследователи особо подчеркнули, что этот критерий оказался более "влиятельным" на ощущение счастья, чем финансовая стабильность и физические немощи.

Также исследователи проследили, кто же те люди, которые чаще всего едят в компании. Оказалось, что это пенсионеры и домохозяйки. В одиночестве питаются обычно работающие по 60 часов в неделю. Кроме того, наличие отношений повышает шанс заполучить партнера по трапезе.

В тройку факторов важных для радости помимо совместных обедов вошли качество сексуальной жизни, сна и отсутствие цейтнота.