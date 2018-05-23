Ученые рассказали, как найдут Лох-Несское чудовище

Фото: flickr.com

Лох-Несское чудовище — известная и популярная городская легенда, согласно которой в шотландском озере Лох-Несс обитает огромное существо. Легенда о "Несси" активно обсуждается в средствах массовой информации и пропагандируется местным туристическим бизнесом уже порядка 80 лет, но споры между учеными о том, существует ли чудище на самом деле, или нет, не утихают до сих пор.

И вот, в 2018 году, тайна Лох-Несского чудовища, что ни одно десятилетие будоражит умы ученых, будет разгадана?

Дело в том, что эксперты планируют взять пробы воды из шотландского озера, чтобы провести тест ДНК и определить, какие животные виды в нем обитают. Фильтровать органический материал и извлекать ДНК ученые будут с помощью технологии, изначально разработанной для проекта генома человека.

Принимающий участие в исследовании профессор Нейл Геммелл из Университета Отаго в Новой Зеландии заявил, что его команда собирается взять 300 образцов воды из разных точек на озере и на разных глубинах, надеясь идентифицировать крошечные молекулы ДНК, которые оставляют после себя чешуя, перья, моча или кровь.

Сам Нейл Геммелл говорит, что в Лох-Несское чудище не верит — есть целый ряд аргументов, якобы опровергающих его существование. Однако профессор считает, что в любом случае исследование послужит популяризации науки и привьет людям любовь к приключениям и исследованиям.

"Маловероятно, что чудовище существует, но все-таки это стоит того, чтобы проверить. Как минимум, мы получим хороший образ биоразнообразия шотландского озера Лох-Несс, а это, согласитесь, уже не мало", — говорит Геммелл.

Среди теорий о Лох-Несском чудовище самой распространенной считается та, что утверждает, будто бы Несси является не выдумкой или мистификацией, а выжившим плезиозавром, который пережил исчезновение своих сородичей около 66 миллионов лет тому назад.

Реальная ценность исследования ДНК будет заключаться в том, что ученые выявят все виды биологических существ, живущих в Лох-Нессе. Профессор Нейл Геммелл уверен, что даже если среди них не будет того, что могло бы принадлежать Лох-Несскому чудовищу, многие люди все равно продолжать верить в его существование. По его словам, они могут придумать абсолютно любое объяснение тому, что несмотря на проведенное исследование и представленные ДНК, монстр, все-таки, не легенда. Люди, что верят в Несси, по мнению профессора, будут утверждать, например, что существо уплыло в открытое море через глубокие подводные источники, или что оно и вовсе является существом внеземным, а, следовательно, не может оставлять ДНК.

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