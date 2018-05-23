Родители выиграли суд против 30-летнего сына, отказавшегося от них съезжать

Американские родители выиграли суд против 30-летнего сына. Ротондо отказывался покидать отчий дом, рассказывает ABC7.

Обратиться к «третьей стороне» родителей вынудил тот факт, что на сына не действовали ни уведомления о выселении, ни предложенные для переезда деньги. Стоит отметить, что предложенную сумму - 1100 долларов - Ротондо принял, однако цифра показалась мужчине маленькой. Кроме того, 30-летний сын не помогал родителям по дому и не вкладывал свою долю в общий бюджет.

Ротондо остался без работы 8 лет назад, именно тогда он приехал жить к родителям. Мужчина утверждает, что в настоящий момент у него есть доход от бизнеса, связанного с интернет-сайтами.

Решение судьи Ротондо посчитал "возмутительным" и сказал, что обязательно опротестует его. В этом контексте портал Syracuse.com приводит один из вопросов судьи: не думает ли Ротондо приложить столько же усилий, сколько он тратит на сопротивление решению суда для того, чтобы найти собственное жилье.