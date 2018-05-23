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Источник Правда.Ру

Воры-гурманы выпилили тонну красной икры

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Ранним утром 5 мая в полицию обратился директор коммерческой фирмы по производству продуктов питания. Он рассказал полицейским, что прошедшей ночью неизвестные выпилили дыру в стене склада и, проникнув внутрь, похитили оттуда более 7 тысяч банок красной икры, 50 кг колбасной и 100 кг сырной продукции на сумму более 3 миллионов рублей. Территория склада была огорожена забором и охранялась сторожем, но преступников, как водится, это не остановило. Стоит отметить, что склад, с которого были похищены продукты, находился вне зон видимости камер видеонаблюдения.

Воры-гурманы выпилили тонну красной икры. 387162.jpeg
наручники, арест

Как сообщает пресс-служба МВД России по Волгоградской области, в скором времени полицейским удалось задержать злоумышленников. Ими оказались двое безработных жителей Волгограда. Они рассказали следствию, что незначительную часть продуктов они оставили себе, а остальное сбыли на рынках города и своим знакомым.

Волгоградские полицейские провели обыски в квартирах, где проживают двое мужчин. Там стражи порядка обнаружили и изъяли бензопилы, ножницы по металлу, одежду, альпинистские снаряжения, а также часть мясной и сырной продукций и 445 банок красной икры.

Сейчас подозреваемые находятся в изоляторе следственного задержания. Оперативниками проводят расследование, направленное на установление причастности данных граждан к другим преступлениям подобного рода. Следователи обратились в суд с ходатайством об избрании меры пресечения преступникам в виде заключения под стражу.

Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 158 Уголовного кодекса Российской федерации "Кража". Теперь горе-гурманам может грозить наказание в виде 10 лет лишения свободы.

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Темы МВД воры УК РФ полиция красная икра
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