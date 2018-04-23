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Ученые выяснили, в чем заключается польза ностальгии

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Учёные пришли к выводу, что ностальгия полезна для физического и психического здоровья.

Ученые выяснили, в чем заключается польза ностальгии. 386269.jpeg

При этом того чтобы сохранить яркие воспоминания о значимых событиях, нужно научиться наслаждаться приятными жизненными моментами в настоящее время.

По данным исследователей,  именно во время сознательного наслаждения опытом в настоящем создаётся "база" для воспроизведения воспоминаний в будущем. Т

Участники исследования  также признались, что данный фактор влиял на восприятие ими дальнейшей жизни, окрашивая его в более оптимистичные тона.

"Как ты не можешь понять!" - часто возмущаются женщины в спорах со своими любимыми. Наука доказала: мужчины действительно не распознают женских эмоций. Сканирование мужского мозга показало, что своих "собратьев" они понимают намного лучше, чем противоположный пол. Женские переживания для них и вправду загадка.

Мужчины плохо распознают женские эмоции, огорчают нас немецкие исследователи-психологи из университетской больницы Бохума. Когда ваш бойфренд или муж говорит: "Зачем ты делаешь из мухи слона". Или спрашивает: "Из-за чего ты так расстроилась?" Возможно, это не хитрая психологическая уловка, а искреннее недоумение. Как показало исследование, представители сильного пола плохо понимают переживания дам.

Психологи из Германии провели эксперимент с участием 22 представителей сильного пола. Они демонстрировали мужчинам несколько десятков фотографий с изображением одних только глаз. На одних были мужские, на других - женские глазки. Причем где чей взгляд, сами испытуемые не знали. Их просили одним словом определить: какое чувство испытывает владелец той или иной пары глаз на фотографиях. При выполнении этих заданий участникам делали сканирование головного мозга.

Как показали ответы, мужчины гораздо чаще правильно угадывали чувства представителей своего пола, а вот в эмоциях женщин путались. Более того: томография головного мозга показала, что мужчины плохо способны сопереживать женщинам!

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Женские эмоции - загадка для мужчин

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Темы ностальгия эксперимент
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