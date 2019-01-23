Российский космонавт назвал сумму своих командировочных на МКС

Российский космонавт Олег Артемьев рассказал о сумме командировочных, что получают члены экипажа Международной космической станции.

Так, по словам Олега Артемьев, российские космонавты во время работы на МКС получают 400 долларов в сутки. Отметим, что это примерно 24600 рублей.

Но, поспешил заметить российский космонавт, среди его знакомых коллег нет ни одного, кто пошел бы в профессию ради денег.

Примечательно, что, по словам Олега Артемьева, командировочные его коллег из Соединенных Штатов Америки гораздо ниже. Так, сообщил астронавт, американские космонавты получают за каждые проведенные сутки на Международной космической станции лишь 5 долларов. Однако, подчеркнул Олег Артемьев, их заработная плата, что называется, "на земле", в разы больше, чем у россиян.

Во времена СССР, отметил Артемьев, космонавтам давали автомобили, квартиры или дачи. Сейчас, заявил он, подобная практика в отечественной космонавтике отсутствует. У него, признался Артемьев, например, остро стоит жилищный вопрос — со своей зарплаты российский космонавт пытается накопить на собственную жилплощадь.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что на Международной космической станции произошел серьезный, но забавный инцидент. Так, в обшивке космического модуля образовалась брешь, что грозила разгерметизацией всей станции. Космонавт из России же заткнул дыру пальцем.

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