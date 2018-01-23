Занятия пилатесом повышают шансы на приятные знакомства, выяснили эксперты портала знакомств Zoosk.
Они провели изучение профилей людей, после чего сделали вывод, что указание в анкете пилатесом повышает шансы на знакомства.
Именно данный вид физупражнений мужчины называют наиболее сексуальным. При занятии пилатесом активность в сообщениях увеличивается на 160%, а кикбоксинг вызывает рост интереса на 139%, йога - на 118%.
Таким образом, указание на занятия пилатесом в анкетах приводят к рост вероятности получения приглашения на свидание.
В собственной работе эксперты Zoosk провели анализ 1,2 млн профилей, а также получили данные от 7 тысяч человек с портала знакомств. Установлено, что для 65% пользователей важно, чтобы партнер поддерживал физическую форму при помощи спорта.
"Правда.Ру" ранее писала, что занятие какими-либо «спокойными» практиками - отличное средство при хроническом стрессе. Вместо просмотра очередного выпуска новостей или драматичного сериала можно сходить на пилатес, на урок зумбы, на занятие йогой или тренировку тай-чи.
Особого внимания заслуживает метод Фельденкрайза (двигательная практика, ставящая целью развитие человека через осознание себя), признанный одной из методик телесно ориентированной психологии.
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