Названы виды спорта, которые резко повышают шансы на свидание

Занятия пилатесом повышают шансы на приятные знакомства, выяснили эксперты портала знакомств Zoosk.

Они провели изучение профилей людей, после чего сделали вывод, что указание в анкете пилатесом повышает шансы на знакомства.

Именно данный вид физупражнений мужчины называют наиболее сексуальным. При занятии пилатесом активность в сообщениях увеличивается на 160%, а кикбоксинг вызывает рост интереса на 139%, йога - на 118%.

Таким образом, указание на занятия пилатесом в анкетах приводят к рост вероятности получения приглашения на свидание.

В собственной работе эксперты Zoosk провели анализ 1,2 млн профилей, а также получили данные от 7 тысяч человек с портала знакомств. Установлено, что для 65% пользователей важно, чтобы партнер поддерживал физическую форму при помощи спорта.

"Правда.Ру" ранее писала, что занятие какими-либо «спокойными» практиками - отличное средство при хроническом стрессе. Вместо просмотра очередного выпуска новостей или драматичного сериала можно сходить на пилатес, на урок зумбы, на занятие йогой или тренировку тай-чи.

Особого внимания заслуживает метод Фельденкрайза (двигательная практика, ставящая целью развитие человека через осознание себя), признанный одной из методик телесно ориентированной психологии.