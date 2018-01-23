Ученые рассказали о последствиях управления климатом

Американские ученые пришли к выводу, что искусственное изменение климата способствует глобальной катастрофе.

Учёные США показали модель предположительных последствий продвигаемого человеком управления климатом.

Предполагается, что подобное управление сможет в полной мере восстановить равновесие глобального потепления. В прогнозах и расчетах говорится, что искусственное понижение температуры на Земле возможно, но приведёт к засухам Амазонии.

Ученые исходят из того, что с 2020 по 2070 годы на экватор в область стратосферы ворвётся диоксид серы. Он будет распыляться каждый год в количестве пяти миллионов тонн. Это можно сравнить с извержением мощного вулкана. В данном случае общее похолодание составит один градус по Цельсию.

В будущем обильные выбросы диоксида серы будут способствовать скорому росту температуры Тихого океана в области течения Эль-Ниньо. В результате этого над джунглями Амазонии настанет продолжительная засуха.

"Правда.Ру" ранее писала о том, что американский штат Флорида — регион США, где влияние глобального потепления может быть наиболее опасным. Треть побережья штата в ближайшие десятилетия может исчезнуть из-за резкого повышения уровня вод.

Несмотря на такую реальную угрозу недавно сотрудникам департамента защиты окружающей среды в этом штате запретили использовать термины "глобальное потепление" и "изменение климата" в любых документах, будь то отчёт или электронное письмо от чиновника чиновнику. Об этом местному порталу Florida Center for Investigative Reporting рассказали бывшие работники департамента.

Как сообщается, этот запрет уже повлиял на работу ведомства, а именно на его отчёты, образовательную деятельность и общественную работу. В департаменте, бюджет которого составляет $1.4 млрд, работают более 3 тыс. человек.